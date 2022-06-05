https://arabic.sputniknews.com/20220605/رئيس-المخابرات-الفنلدية-حول-اتهامات-تركيا-بلادنا-ليست-ملاذا-آمنا-للإرهابيين---1063135154.html

رئيس المخابرات الفنلندية حول اتهامات تركيا: بلادنا ليست ملاذا آمنا للإرهابيين

رئيس المخابرات الفنلندية حول اتهامات تركيا: بلادنا ليست ملاذا آمنا للإرهابيين

أكد رئيس شرطة الأمن الفنلندية (سوبو) أنتي بيلتاري، أن بلاده تحارب الإرهاب الدولي بحزم ولا تمنح اللجوء للمقاتلين الأجانب. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T16:16+0000

2022-06-05T16:16+0000

2022-06-05T16:18+0000

فلندا

الناتو

حزب العمال الكردستاني

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وقال بيلتاري في مقابلة نشرت اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، تعليقا على اتهامات سياسيين أتراك رفيعي المستوى بأن هلسنكي "دار ضيافة للمنظمات الإرهابية" أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا: "لسنا ملاذا للإرهاب. نحن نعمل ضمن قوانيننا وإجراءاتنا ونتبع قائمة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية".وأضاف: "لقد تابعنا أنشطة حزب العمال الكردستاني لسنوات عديدة. في تقرير هذا العام، نطرح قضية تمويل أنشطة حزب العمال الكردستاني. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد. من الواضح أنه منظمة إرهابية".وفي هذا الصدد، أضاف بيلتاري أن فنلندا وتركيا تعاونتا في السابق بشكل فعال للغاية مع بعضهما البعض في قضايا مكافحة الإرهاب، لا سيما في سياق الحرب في سوريا.هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن موقف بلاده بشأن دخول السويد وفنلندا إلى الناتو لن يتغير دون تلبية مطالبها.وشدد الرئيس التركي، اليوم الأحد خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، على أنه "حتى تتم تلبية مطالبنا، لن نغير موقفنا من توسع الناتو".وكان أردوغان قد أكد في وقت سابق أن موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا للناتو مرهونة بمدى مراعاة البلدين للمخاوف الأمنية التركية.

https://arabic.sputniknews.com/20220605/أردوغان-لن-تنضم-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-دون-استيفاء-شروط-تركيا--1063126560.html

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فلندا, الناتو, حزب العمال الكردستاني