عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/رشق-رئيسة-الحزب-اليميني-الفرنسي-ماريان-لوبان-بالبيض-فيديو-1063105659.html
رشق رئيسة الحزب اليميني الفرنسي ماريان لوبان بالبيض... فيديو
رشق رئيسة الحزب اليميني الفرنسي ماريان لوبان بالبيض... فيديو
تعرضت المرشحة السابقة للرئاسة الفرنسية وزعيمة اليمن، مارين لوبان، للرشق بالبيض، أثناء زيارتها مدينة سانت أمان شمالي فرنسا. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T06:55+0000
2022-06-05T07:00+0000
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1061573643_0:94:2872:1710_1920x0_80_0_0_b9cf0c4dbf4af90eea492bb773f65eea.jpg
ورغم أن لوبان كانت محاطة بالحراس إلا أن ذلك لم يمنع متظاهرا من رشقها بالبيض.يذكر أن إيمانويل ماكرون حصد ما يعادل 58.55% من الأصوات، بينما حصلت المرشحة اليمينية مارين لوبان على ما يعادل 41.45% من الأصوات.وذكر استطلاع رأي أجراه معهد "إيفوب"، أن نحو 85% من المواطنين الفرنسيين المسلمين، صوتوا لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون؛ فيما أعطى 55 في المئة من الكاثوليك أصواتهم للرئيس الفرنسي.وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاماً، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1061573643_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_a005d7a46b6c7c0a764a3da1ff9eef57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا

رشق رئيسة الحزب اليميني الفرنسي ماريان لوبان بالبيض... فيديو

06:55 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 07:00 GMT 05.06.2022)
© AFP 2022 / Thomas Samsonالانتخابات الرائاسية الفرنسية ، المرحشة ماري لوبان فرنسا 24 أبريل 2022
الانتخابات الرائاسية الفرنسية ، المرحشة ماري لوبان فرنسا 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / Thomas Samson
تابعنا عبرTelegram
تعرضت المرشحة السابقة للرئاسة الفرنسية وزعيمة اليمن، مارين لوبان، للرشق بالبيض، أثناء زيارتها مدينة سانت أمان شمالي فرنسا.
ورغم أن لوبان كانت محاطة بالحراس إلا أن ذلك لم يمنع متظاهرا من رشقها بالبيض.
يذكر أن إيمانويل ماكرون حصد ما يعادل 58.55% من الأصوات، بينما حصلت المرشحة اليمينية مارين لوبان على ما يعادل 41.45% من الأصوات.
وذكر استطلاع رأي أجراه معهد "إيفوب"، أن نحو 85% من المواطنين الفرنسيين المسلمين، صوتوا لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون؛ فيما أعطى 55 في المئة من الكاثوليك أصواتهم للرئيس الفرنسي.
وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاماً، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала