https://arabic.sputniknews.com/20220605/رشق-رئيسة-الحزب-اليميني-الفرنسي-ماريان-لوبان-بالبيض-فيديو-1063105659.html
رشق رئيسة الحزب اليميني الفرنسي ماريان لوبان بالبيض... فيديو
رشق رئيسة الحزب اليميني الفرنسي ماريان لوبان بالبيض... فيديو
تعرضت المرشحة السابقة للرئاسة الفرنسية وزعيمة اليمن، مارين لوبان، للرشق بالبيض، أثناء زيارتها مدينة سانت أمان شمالي فرنسا. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T06:55+0000
2022-06-05T06:55+0000
2022-06-05T07:00+0000
أخبار فرنسا
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ورغم أن لوبان كانت محاطة بالحراس إلا أن ذلك لم يمنع متظاهرا من رشقها بالبيض.يذكر أن إيمانويل ماكرون حصد ما يعادل 58.55% من الأصوات، بينما حصلت المرشحة اليمينية مارين لوبان على ما يعادل 41.45% من الأصوات.وذكر استطلاع رأي أجراه معهد "إيفوب"، أن نحو 85% من المواطنين الفرنسيين المسلمين، صوتوا لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون؛ فيما أعطى 55 في المئة من الكاثوليك أصواتهم للرئيس الفرنسي.وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاماً، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
رشق رئيسة الحزب اليميني الفرنسي ماريان لوبان بالبيض... فيديو
06:55 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 07:00 GMT 05.06.2022) تابعنا عبر
تعرضت المرشحة السابقة للرئاسة الفرنسية وزعيمة اليمن، مارين لوبان، للرشق بالبيض، أثناء زيارتها مدينة سانت أمان شمالي فرنسا.
ورغم أن لوبان كانت محاطة بالحراس إلا أن ذلك لم يمنع متظاهرا من رشقها بالبيض.
يذكر أن إيمانويل ماكرون حصد
ما يعادل 58.55% من الأصوات، بينما حصلت المرشحة اليمينية مارين لوبان على ما يعادل 41.45% من الأصوات.
وذكر استطلاع رأي أجراه معهد "إيفوب"، أن نحو 85% من المواطنين الفرنسيين المسلمين، صوتوا لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون
؛ فيما أعطى 55 في المئة من الكاثوليك أصواتهم للرئيس الفرنسي.
وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاماً، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.