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رفض الاستئناف المقدم من ورثة القرقني ضد أرامكو السعودية
رفض الاستئناف المقدم من ورثة القرقني ضد أرامكو السعودية
رفضت المحكمة العليا الأمريكية الاستئناف المقدم من ورثة الناشط السياسي والقيادي الليبي خالد أبو الوليد الهود القرقني في القضية المرفوعة ضد شركة أرامكو السعودية،... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T16:21+0000
2022-06-05T16:21+0000
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ونقلت صحيفة "سبق" عن شركة أرامكو أن المدّعين في الدعوى المقدمة من قبل ورثة القرقني، فيما يخص صدور حكم الاستئناف بالإجماع لصالح أرامكو السعودية، تقدموا بطلب استئناف لدى المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية، وصدر قرار المحكمة برفض طلب الاستئناف.يشار إلى أنه بعد صدور قرار المحكمة العليا اليوم يصبح الحكم الابتدائي الصادر غير قابل للاستئناف.يأتي ذلك بعدما كانت شركة أرامكو قد أعلنت صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها، برفض الدعوى المقامة من قِبَل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس.وكانت الدعوى المقامة من ورثة القرقني تتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار (67.3 مليار ريال).وأوضحت الشركة أن النزاع القضائي كان يتعلق بمدفوعات إيجار، زعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية قطعة أرض في منطقة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية.
السعودية
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السعودية, العالم العربي

رفض الاستئناف المقدم من ورثة القرقني ضد أرامكو السعودية

16:21 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEشركة أرامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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رفضت المحكمة العليا الأمريكية الاستئناف المقدم من ورثة الناشط السياسي والقيادي الليبي خالد أبو الوليد الهود القرقني في القضية المرفوعة ضد شركة أرامكو السعودية، حسبما أعلنت الشركة اليوم الأحد.
ونقلت صحيفة "سبق" عن شركة أرامكو أن المدّعين في الدعوى المقدمة من قبل ورثة القرقني، فيما يخص صدور حكم الاستئناف بالإجماع لصالح أرامكو السعودية، تقدموا بطلب استئناف لدى المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية، وصدر قرار المحكمة برفض طلب الاستئناف.
يشار إلى أنه بعد صدور قرار المحكمة العليا اليوم يصبح الحكم الابتدائي الصادر غير قابل للاستئناف.
يأتي ذلك بعدما كانت شركة أرامكو قد أعلنت صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها، برفض الدعوى المقامة من قِبَل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس.
وكانت الدعوى المقامة من ورثة القرقني تتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار (67.3 مليار ريال).
وأوضحت الشركة أن النزاع القضائي كان يتعلق بمدفوعات إيجار، زعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية قطعة أرض في منطقة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية.
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