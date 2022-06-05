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زلزال قوي يضرب جزر الفئران قرب ألاسكا الأمريكية
زلزال قوي يضرب جزر الفئران قرب ألاسكا الأمريكية
ضرب زلزال قوي، اليوم الأحد، جزر جزر الفئران وجزر ألوشيان بالقرب من ولاية ألاسكا الأمريكية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T01:18+0000
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ألاسكا
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وقال المعهد الجيولوجي الأمريكي لرصد الزلازل إن الزلزال بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر.وأشار إلى أن الزلزال وقع على عمق 104.6 كيلو متر عند ملتقى دائرة عرض (52.067 شمالا) وخط طول (178.280 شرقا).وأكد المركز الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" أنه من غير المتوقع حدوث تسونامي بعد الزلزال.
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ألاسكا

زلزال قوي يضرب جزر الفئران قرب ألاسكا الأمريكية

01:18 GMT 05.06.2022
© Sputnik . Alfred de Zayasساحل ألاسكا
ساحل ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Sputnik . Alfred de Zayas
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ضرب زلزال قوي، اليوم الأحد، جزر جزر الفئران وجزر ألوشيان بالقرب من ولاية ألاسكا الأمريكية.
وقال المعهد الجيولوجي الأمريكي لرصد الزلازل إن الزلزال بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر.
وأشار إلى أن الزلزال وقع على عمق 104.6 كيلو متر عند ملتقى دائرة عرض (52.067 شمالا) وخط طول (178.280 شرقا).
وأكد المركز الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" أنه من غير المتوقع حدوث تسونامي بعد الزلزال.
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