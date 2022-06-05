https://arabic.sputniknews.com/20220605/زوار-معرض-الكتاب-في-المغرب-يتجاوزون-24-ألف-شخص-خلال-يومين-1063135543.html
زوار معرض الكتاب في المغرب يتجاوزون 24 ألف شخص خلال يومين
زوار معرض الكتاب في المغرب يتجاوزون 24 ألف شخص خلال يومين
وصل عدد زوار المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 27 والمقام حتى 12 يونيو/ حزيران في العاصمة المغربية الرباط إلى نحو 24 ألف شخص خلال يومين من افتتاح المعرض. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T16:18+0000
2022-06-05T16:18+0000
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وافتتح المعرض، مساء الخميس الماضي، ويشارك في دورته الحالية أزيد من 700 عارض، يمثلون 55 بلدا من أربع قارات.وبحسب بيان لإدارة المعرض سجلت خلال اليوم الأول للمعرض (الجمعة) 6970 زائرا من بينهم 1814 طفلا، وفي اليوم الثاني (السبت) توافد 17 ألفا و97 زائرا من بينهم 5753 طفلا.وأوضح البيان أنه "تم وضع شبابيك تذاكر جديدة، وتجهيزها بمظلات لضمان راحة الزوار أثناء اقتناء التذاكر والبالغ ثمنها 10 دراهم للكبار و5 دراهم للصغار، وساتم اليوم إضافة شبابيك أخرى".وافتتح المعرض هذا العام في غياب الأمير مولاي رشيد الذي اعتاد افتتاح هذه المناسبة، بعدما أعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي في المغرب، الخميس الماضي، خبر ولادة ابنه الأمير مولاي عبد السلام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, ثقافة, أخبار المغرب اليوم
زوار معرض الكتاب في المغرب يتجاوزون 24 ألف شخص خلال يومين
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وصل عدد زوار المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 27 والمقام حتى 12 يونيو/ حزيران في العاصمة المغربية الرباط إلى نحو 24 ألف شخص خلال يومين من افتتاح المعرض.
وافتتح المعرض، مساء الخميس الماضي، ويشارك في دورته الحالية أزيد من 700 عارض، يمثلون 55 بلدا من أربع قارات.
وبحسب بيان لإدارة المعرض سجلت خلال اليوم الأول للمعرض (الجمعة) 6970 زائرا من بينهم 1814 طفلا، وفي اليوم الثاني (السبت) توافد 17 ألفا و97 زائرا من بينهم 5753 طفلا.
وأوضح البيان أنه "تم وضع شبابيك تذاكر جديدة، وتجهيزها بمظلات لضمان راحة الزوار أثناء اقتناء التذاكر والبالغ ثمنها 10 دراهم للكبار و5 دراهم للصغار، وساتم اليوم إضافة شبابيك أخرى".
وتستضيف الدورة الحالية للمعرض الدولي للنشر والكتاب "الآداب الأفريقية" ضيف شرف.
وافتتح المعرض هذا العام في غياب الأمير مولاي رشيد الذي اعتاد افتتاح هذه المناسبة، بعدما أعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي في المغرب، الخميس الماضي، خبر ولادة ابنه الأمير مولاي عبد السلام.