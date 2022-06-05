https://arabic.sputniknews.com/20220605/ساديو-ماني-ينفي-رحيله-عن-ليفربول-كنت-أمزح-وانتشرت-التصريحات-في-العالم-كله-1063132250.html
ساديو ماني ينفي رحيله عن ليفربول: كنت أمزح وانتشرت التصريحات في العالم كله
ساديو ماني ينفي رحيله عن ليفربول: كنت أمزح وانتشرت التصريحات في العالم كله
تراجع نجم السنغال ومهاجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني عن تصريحاته السابقة التي ألمح فيها عن رحيله عن فريقه الحالي وذلك تزامنا مع تقارير ربطتها بانتقاله إلى... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T15:27+0000
2022-06-05T15:27+0000
2022-06-05T15:27+0000
رياضة
ليفربول
ساديو ماني
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وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال ماني: "كنت أمزح حين تحدثت في المؤتمر الصحفي مع قليل من الفكاهة وانتشرت التصريحات في كل العالم".وأضاف، "أعتقد أننا سنتوقف عند هذا الحد. ليفربول نادٍ أحترمه كثيرا. مشجعو ليفربول احتضنوني منذ اليوم الأول لوصولي النادي".وتابع: "فيما يتعلق بالمستقبل، سنرى".وحين سئل "بايرن ميونخ أم برشلونة أم ريال مدريد؟ "رد مازحا، "كلهم ليسوا سيئين".وواصل قائلا: "لقد أوقعتني في مشكلة مع جماهير ليفربول في الوقت الحالي، لكن مهلا، فريقي المفضل هو مرسيليا".وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد أفادت في وقت سابق، بأن ماني قرر مغادرة ليفربول، هذا الصيف، قبل انتهاء عقده بموسم واحد.وأوضحت أن هناك العديد من الأندية التي تتفاوض مع المهاجم السنغالي.وذكرت الصحيفة أن بايرن ميونخ هو المرشح الأقوى للظفر بخدمات ماني في صفقة قد تصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 40 مليون يورو).
https://arabic.sputniknews.com/20220529/تقارير-ساديو-ماني-ينتقل-إلى-بايرن-ميونخ-مقابل-35-مليون-جنيه-إسترليني-1062864116.html
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رياضة, ليفربول, ساديو ماني
ساديو ماني ينفي رحيله عن ليفربول: كنت أمزح وانتشرت التصريحات في العالم كله
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تراجع نجم السنغال ومهاجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني عن تصريحاته السابقة التي ألمح فيها عن رحيله عن فريقه الحالي وذلك تزامنا مع تقارير ربطتها بانتقاله إلى بايرن ميونخ.
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية
، قال ماني: "كنت أمزح حين تحدثت في المؤتمر الصحفي مع قليل من الفكاهة وانتشرت التصريحات في كل العالم".
وأضاف، "أعتقد أننا سنتوقف عند هذا الحد. ليفربول نادٍ أحترمه كثيرا. مشجعو ليفربول احتضنوني منذ اليوم الأول لوصولي النادي".
وتابع: "فيما يتعلق بالمستقبل، سنرى".
وحين سئل "بايرن ميونخ أم برشلونة أم ريال مدريد؟ "رد مازحا، "كلهم ليسوا سيئين".
وواصل قائلا: "لقد أوقعتني في مشكلة مع جماهير ليفربول في الوقت الحالي، لكن مهلا، فريقي المفضل هو مرسيليا".
وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية
، قد أفادت في وقت سابق، بأن ماني قرر مغادرة ليفربول، هذا الصيف، قبل انتهاء عقده بموسم واحد.
وأوضحت أن هناك العديد من الأندية التي تتفاوض مع المهاجم السنغالي.
وذكرت الصحيفة أن بايرن ميونخ
هو المرشح الأقوى للظفر بخدمات ماني في صفقة قد تصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 40 مليون يورو).