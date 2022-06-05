عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/ساديو-ماني-ينفي-رحيله-عن-ليفربول-كنت-أمزح-وانتشرت-التصريحات-في-العالم-كله-1063132250.html
ساديو ماني ينفي رحيله عن ليفربول: كنت أمزح وانتشرت التصريحات في العالم كله
ساديو ماني ينفي رحيله عن ليفربول: كنت أمزح وانتشرت التصريحات في العالم كله
تراجع نجم السنغال ومهاجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني عن تصريحاته السابقة التي ألمح فيها عن رحيله عن فريقه الحالي وذلك تزامنا مع تقارير ربطتها بانتقاله إلى... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T15:27+0000
2022-06-05T15:27+0000
رياضة
ليفربول
ساديو ماني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1063080198_0:243:2725:1776_1920x0_80_0_0_6b469899cfc535a8ab3fb1e96fdba05c.jpg
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال ماني: "كنت أمزح حين تحدثت في المؤتمر الصحفي مع قليل من الفكاهة وانتشرت التصريحات في كل العالم".وأضاف، "أعتقد أننا سنتوقف عند هذا الحد. ليفربول نادٍ أحترمه كثيرا. مشجعو ليفربول احتضنوني منذ اليوم الأول لوصولي النادي".وتابع: "فيما يتعلق بالمستقبل، سنرى".وحين سئل "بايرن ميونخ أم برشلونة أم ريال مدريد؟ "رد مازحا، "كلهم ليسوا سيئين".وواصل قائلا: "لقد أوقعتني في مشكلة مع جماهير ليفربول في الوقت الحالي، لكن مهلا، فريقي المفضل هو مرسيليا".وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد أفادت في وقت سابق، بأن ماني قرر مغادرة ليفربول، هذا الصيف، قبل انتهاء عقده بموسم واحد.وأوضحت أن هناك العديد من الأندية التي تتفاوض مع المهاجم السنغالي.وذكرت الصحيفة أن بايرن ميونخ هو المرشح الأقوى للظفر بخدمات ماني في صفقة قد تصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 40 مليون يورو).
https://arabic.sputniknews.com/20220529/تقارير-ساديو-ماني-ينتقل-إلى-بايرن-ميونخ-مقابل-35-مليون-جنيه-إسترليني-1062864116.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1063080198_302:0:2725:1817_1920x0_80_0_0_9e7c547e2ad5e7885ccaaaea05dd17bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, ليفربول, ساديو ماني

ساديو ماني ينفي رحيله عن ليفربول: كنت أمزح وانتشرت التصريحات في العالم كله

15:27 GMT 05.06.2022
© PAUL ELLISالسنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي
السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© PAUL ELLIS
تابعنا عبرTelegram
تراجع نجم السنغال ومهاجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني عن تصريحاته السابقة التي ألمح فيها عن رحيله عن فريقه الحالي وذلك تزامنا مع تقارير ربطتها بانتقاله إلى بايرن ميونخ.
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال ماني: "كنت أمزح حين تحدثت في المؤتمر الصحفي مع قليل من الفكاهة وانتشرت التصريحات في كل العالم".
وأضاف، "أعتقد أننا سنتوقف عند هذا الحد. ليفربول نادٍ أحترمه كثيرا. مشجعو ليفربول احتضنوني منذ اليوم الأول لوصولي النادي".
وتابع: "فيما يتعلق بالمستقبل، سنرى".
السنغالي ساديو ماني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
تقارير: ساديو ماني ينتقل إلى بايرن ميونخ مقابل 35 مليون جنيه إسترليني
29 مايو, 16:50 GMT
وحين سئل "بايرن ميونخ أم برشلونة أم ريال مدريد؟ "رد مازحا، "كلهم ليسوا سيئين".
وواصل قائلا: "لقد أوقعتني في مشكلة مع جماهير ليفربول في الوقت الحالي، لكن مهلا، فريقي المفضل هو مرسيليا".
وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد أفادت في وقت سابق، بأن ماني قرر مغادرة ليفربول، هذا الصيف، قبل انتهاء عقده بموسم واحد.
وأوضحت أن هناك العديد من الأندية التي تتفاوض مع المهاجم السنغالي.
وذكرت الصحيفة أن بايرن ميونخ هو المرشح الأقوى للظفر بخدمات ماني في صفقة قد تصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 40 مليون يورو).
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала