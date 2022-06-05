https://arabic.sputniknews.com/20220605/سفير-اليابان-في-السعودية-ينشر-فيديو-وهو-يؤدي-رقصة-العرضة-ويعلق-عليها-1063119997.html
سفير اليابان في السعودية ينشر فيديو وهو يؤدي رقصة العرضة ويعلق عليها
سفير اليابان في السعودية ينشر فيديو وهو يؤدي رقصة العرضة ويعلق عليها
نشر سفير اليابان في المملكة العربية السعودية، فوميو إيواي، مؤخرا مقطع فيديو له وهو يؤدي رقصة العرضة الشهيرة. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T11:40+0000
2022-06-05T11:40+0000
2022-06-05T11:40+0000
السعودية
منوعات
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1048831606_0:86:1440:896_1920x0_80_0_0_1b3701a90346e98942470927b954d9f6.jpg
ونشر السفير الياباني مقطع فيديو، يوم الجمعة، على حسابه الرسمي بتويتر، حيث كان في جولة ببعض المناطق الجنوبية بالمملكة.ويظهر في الفيديو إيواي وهو يؤدي الحركات مع العارضين، حاملا سيفا.وتُعتبر العرضة من الفنون الشعبية في السعودية، وتتم تأديتها في المناسبات الوطنية، والخاصة، واشتُقّت تسميتها من كلمة العرض، أي "الجيش الضخم"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".
https://arabic.sputniknews.com/20210923/فيديو-نادر-للملك-سلمان-وهو-يؤدي-رقصة-العرضة-أمام-الملك-فهد-قبل-35-عاما-1050233047.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1048831606_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5c955f6d9aa9c9028531e123f5ff82a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, منوعات, مجتمع
سفير اليابان في السعودية ينشر فيديو وهو يؤدي رقصة العرضة ويعلق عليها
تابعنا عبر
نشر سفير اليابان في المملكة العربية السعودية، فوميو إيواي، مؤخرا مقطع فيديو له وهو يؤدي رقصة العرضة الشهيرة.
ونشر السفير الياباني مقطع فيديو، يوم الجمعة، على حسابه الرسمي بتويتر، حيث كان في جولة ببعض المناطق الجنوبية بالمملكة.
ويظهر في الفيديو إيواي وهو يؤدي الحركات مع العارضين، حاملا سيفا.
وكتب الدبلوماسي الياباني تعليقا على الفيديو "عرضة
جنوبية… أنا محتاج لمزيد من التمارين".
وتُعتبر العرضة من الفنون الشعبية في السعودية
، وتتم تأديتها في المناسبات الوطنية، والخاصة، واشتُقّت تسميتها من كلمة العرض، أي "الجيش الضخم"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".
23 سبتمبر 2021, 14:31 GMT