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https://arabic.sputniknews.com/20220605/سفير-اليابان-في-السعودية-ينشر-فيديو-وهو-يؤدي-رقصة-العرضة-ويعلق-عليها-1063119997.html
سفير اليابان في السعودية ينشر فيديو وهو يؤدي رقصة العرضة ويعلق عليها
سفير اليابان في السعودية ينشر فيديو وهو يؤدي رقصة العرضة ويعلق عليها
نشر سفير اليابان في المملكة العربية السعودية، فوميو إيواي، مؤخرا مقطع فيديو له وهو يؤدي رقصة العرضة الشهيرة. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T11:40+0000
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السعودية
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ونشر السفير الياباني مقطع فيديو، يوم الجمعة، على حسابه الرسمي بتويتر، حيث كان في جولة ببعض المناطق الجنوبية بالمملكة.ويظهر في الفيديو إيواي وهو يؤدي الحركات مع العارضين، حاملا سيفا.وتُعتبر العرضة من الفنون الشعبية في السعودية، وتتم تأديتها في المناسبات الوطنية، والخاصة، واشتُقّت تسميتها من كلمة العرض، أي "الجيش الضخم"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".
https://arabic.sputniknews.com/20210923/فيديو-نادر-للملك-سلمان-وهو-يؤدي-رقصة-العرضة-أمام-الملك-فهد-قبل-35-عاما-1050233047.html
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السعودية, منوعات, مجتمع

سفير اليابان في السعودية ينشر فيديو وهو يؤدي رقصة العرضة ويعلق عليها

11:40 GMT 05.06.2022
© Photo / Wikipediaرقصة "العرضة النجدية" وتعرف أيضا بـ "العرضة السعودية"
رقصة العرضة النجدية وتعرف أيضا بـ العرضة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Photo / Wikipedia
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نشر سفير اليابان في المملكة العربية السعودية، فوميو إيواي، مؤخرا مقطع فيديو له وهو يؤدي رقصة العرضة الشهيرة.
ونشر السفير الياباني مقطع فيديو، يوم الجمعة، على حسابه الرسمي بتويتر، حيث كان في جولة ببعض المناطق الجنوبية بالمملكة.
ويظهر في الفيديو إيواي وهو يؤدي الحركات مع العارضين، حاملا سيفا.
وكتب الدبلوماسي الياباني تعليقا على الفيديو "عرضة جنوبية… أنا محتاج لمزيد من التمارين".
وتُعتبر العرضة من الفنون الشعبية في السعودية، وتتم تأديتها في المناسبات الوطنية، والخاصة، واشتُقّت تسميتها من كلمة العرض، أي "الجيش الضخم"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".
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