https://arabic.sputniknews.com/20220605/سيارة--كادت-أن-تتسبب-بكارثة-بعد-إغماء-السائق-فيديو-1063133447.html
سيارة كادت أن تتسبب بكارثة بعد إغماء السائق... فيديو
سيارة كادت أن تتسبب بكارثة بعد إغماء السائق... فيديو
يتعرض العديد من الأفراد لحالات صحية طارئة قد تعصف بهم في خضم قيامهم بأنشطة حساسة، والتي قد تعرض حياتهم وحياة المحيطين بهم للخطر. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T16:07+0000
2022-06-05T16:07+0000
2022-06-05T16:07+0000
نادي الفيديو
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وانتشر مقطع فيديو من ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تظهر سيدة مهرولة إلى جانب سيارة "مازدا" تتحرك ببطء.حيث كانت السيدة لوري رابيور تقود سيارتها في مدينة بوينتون بيتش، قبل أن يغمى عليها إثر تعاطيها أدوية ضغط الدم وصيامها بسبب التعليمات الطبية.وكانت السيارة تشق طريقها عند التقاطع المزدحم، مما كان يشكل خطر التصادم مع المركبات الأخرى، أو دهس المارة.ولكن الفتاة التي كانت تهرول إلى جانب السيارة لفتت أنظار المارة والسائقين حيث كانت تلوح بيديها طلبا للمساعدة.وتجاوب العديد من المواطنين للحالة العاجلة، حيث قاموا بإيقاف السيارة والوصول للسائقة المغمى عليها، والتي تم إسعافها لاحقا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سيارة كادت أن تتسبب بكارثة بعد إغماء السائق... فيديو
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يتعرض العديد من الأفراد لحالات صحية طارئة قد تعصف بهم في خضم قيامهم بأنشطة حساسة، والتي قد تعرض حياتهم وحياة المحيطين بهم للخطر.
وانتشر مقطع فيديو من ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تظهر سيدة مهرولة إلى جانب سيارة "مازدا" تتحرك ببطء.
حيث كانت السيدة لوري رابيور تقود سيارتها في مدينة بوينتون بيتش، قبل أن يغمى عليها إثر تعاطيها أدوية ضغط الدم وصيامها بسبب التعليمات الطبية.
وكانت السيارة تشق طريقها عند التقاطع المزدحم، مما كان يشكل خطر التصادم مع المركبات الأخرى، أو دهس المارة.
ولكن الفتاة التي كانت تهرول إلى جانب السيارة
لفتت أنظار المارة والسائقين حيث كانت تلوح بيديها طلبا للمساعدة.
وتجاوب العديد من المواطنين للحالة العاجلة، حيث قاموا بإيقاف السيارة والوصول للسائقة المغمى عليها، والتي تم إسعافها لاحقا.