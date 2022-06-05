https://arabic.sputniknews.com/20220605/شمخاني-إقرار-الصهاينة-بقرب-انهيار-كيانهم-المزيف-يفسر-صوابية-تيار-المقاومة-1063134704.html
شمخاني: إقرار الصهاينة بقرب انهيار كيانهم المزيف يفسر صوابية تيار المقاومة
شمخاني: إقرار الصهاينة بقرب انهيار كيانهم المزيف يفسر صوابية تيار المقاومة
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الأحد، أن "ثورة الخميني مازالت في بداية الطريق". 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T16:14+0000
2022-06-05T16:14+0000
2022-06-05T16:14+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال شمخاني، عبر حسابه على تويتر، إنه "من اليوم الذي لوثوا فيه العالم بالفيروس الصهيوني المتعفن، وحتى يومنا هذا حيث يوجهون التهديدات لإيران خوفاً من نواة المقاومة، كل حساباتهم كانت خاطئة".وأوضح أنّه "عندما يقرون بأنفسهم بقرب انهيار هذا الكيان المزيف، فهذا يعني أن تيار المقاومة يخطو في الاتجاه الصحيح"، مشدداً على أنّ "ثورة روح الله الخميني ما تزال في بداية طريقها".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مؤخرا، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران. وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.وكانت صحيفة أمريكية قالت إن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها هي من تقف خلف اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني صياد خدائي قبل أيام في طهران.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول استخباري مطّلع على الاتصالات بين البلدين لم تذكر اسمه، أن إسرائيل أبلغت الأمريكيين بأنها تقف وراء عملية الاغتيال.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
شمخاني: إقرار الصهاينة بقرب انهيار كيانهم المزيف يفسر صوابية تيار المقاومة
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أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الأحد، أن "ثورة الخميني مازالت في بداية الطريق".
وقال شمخاني، عبر حسابه على تويتر، إنه "من اليوم الذي لوثوا فيه العالم بالفيروس الصهيوني المتعفن، وحتى يومنا هذا حيث يوجهون التهديدات لإيران خوفاً من نواة المقاومة، كل حساباتهم كانت خاطئة".
وأوضح أنّه "عندما يقرون بأنفسهم بقرب انهيار هذا الكيان المزيف، فهذا يعني أن تيار المقاومة يخطو في الاتجاه الصحيح"، مشدداً على أنّ "ثورة روح الله الخميني ما تزال في بداية طريقها".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مؤخرا، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران. وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد.
وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا
.
وكانت صحيفة أمريكية قالت إن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها هي من تقف خلف اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني صياد خدائي
قبل أيام في طهران.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز
" عن مسؤول استخباري مطّلع على الاتصالات بين البلدين لم تذكر اسمه، أن إسرائيل أبلغت الأمريكيين بأنها تقف وراء عملية الاغتيال.