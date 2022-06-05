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صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل اتفاق محمد صلاح مع برشلونة
صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل اتفاق محمد صلاح مع برشلونة
كشفت صحيفة بريطانية، أن نجم مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح وعد برشلونة بالانضمام إليه في صفقة انتقال حر. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T13:45+0000
2022-06-05T13:45+0000
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ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، نقلا عن مصادرها، فإن برشلونة أبلغ محمد صلاح بإمكانية ضمه إلى الفريق الكتالوني ولكن في الصيف المقبل كصفقة مجانية بعد انتهاء تعاقده.وأشارت الصحيفة إلى أن ما يعزز موقف برشلونة هو صفقة تسمية ملعبه لشركة سبوتيفاي مقابل ما يقرب من 235 مليون جنيه إسترليني.ولفتت إلى أن مفاوضات برشلونة هي السبب الرئيسي وراء عدم الاتفاق على تجديد التعاقد بين ليفربول ومحمد صلاح.وأوضحت أن عدم تجديد صلاح تعاقده مع ليفربول قبل انطلاق الموسم المقبل، قد يضطر الفريق الإنجليزي إلى قبول العروض المقدمة للنجم المصري من أجل تحقيق استفادة مادية.وكان محمد صلاح قد أكد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، أنه مستمر مع ليفربول في الموسم المقبل وهو موعد نهاية عقده مع الفريق.يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي سينتهي في 2023 ورغم وجود نية لتجديد تعاقده مع الريدز إلا أن هناك خلافات بشأن الأجر الأسبوعي للاعب المصري.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/صحيفة-ليفربول-يفاوض-هاري-كين-تحسبا-لرحيل-صلاح-أو-ماني-1062772159.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, الدوري الإسباني, نادي برشلونة, ليفربول, رياضة

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل اتفاق محمد صلاح مع برشلونة

13:45 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFEمحمد صلاح، مباراة ليفربول وريال مدريد، نهائي أبطال أوروبا 2022، فرنسا، 28 مايو/ آيار 2022
محمد صلاح، مباراة ليفربول وريال مدريد، نهائي أبطال أوروبا 2022، فرنسا، 28 مايو/ آيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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كشفت صحيفة بريطانية، أن نجم مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح وعد برشلونة بالانضمام إليه في صفقة انتقال حر.
ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، نقلا عن مصادرها، فإن برشلونة أبلغ محمد صلاح بإمكانية ضمه إلى الفريق الكتالوني ولكن في الصيف المقبل كصفقة مجانية بعد انتهاء تعاقده.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يعزز موقف برشلونة هو صفقة تسمية ملعبه لشركة سبوتيفاي مقابل ما يقرب من 235 مليون جنيه إسترليني.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن محمد صلاح بالفعل أعطى وعدا بالانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل في صفقة انتقال مجانية.
ولفتت إلى أن مفاوضات برشلونة هي السبب الرئيسي وراء عدم الاتفاق على تجديد التعاقد بين ليفربول ومحمد صلاح.
وأوضحت أن عدم تجديد صلاح تعاقده مع ليفربول قبل انطلاق الموسم المقبل، قد يضطر الفريق الإنجليزي إلى قبول العروض المقدمة للنجم المصري من أجل تحقيق استفادة مادية.
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وكان محمد صلاح قد أكد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، أنه مستمر مع ليفربول في الموسم المقبل وهو موعد نهاية عقده مع الفريق.
يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي سينتهي في 2023 ورغم وجود نية لتجديد تعاقده مع الريدز إلا أن هناك خلافات بشأن الأجر الأسبوعي للاعب المصري.
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