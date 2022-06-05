https://arabic.sputniknews.com/20220605/طفل-أمريكي-ينفذ-سطوا-مسلحا-على-محطة-وقودفيديو-1063141936.html
طفل أمريكي ينفذ سطوا مسلحا على محطة وقود...فيديو
طفل أمريكي ينفذ سطوا مسلحا على محطة وقود...فيديو
تداولت وسائل الإعلام الدولية مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة لطفل أمريكي ينفذ سطوا مسلحا على محطة وقود في ولاية ميشيغان الأمريكية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T19:59+0000
2022-06-05T19:59+0000
2022-06-05T19:59+0000
نادي الفيديو
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وقالت صحيفة "ديلي ميل": إن الفيديو يظهر لحظة مروعة لصبي يبلغ من العمر 12 عاما يسرق محطة وقود، حيث صوب الطفل مسدس جده تجاه موظفة الخزينة وأطلق طلقة تحذيرية بعد أن سألته "هل أنت جاد؟".أصيبت الموظفة بالذعر، ثم أخرجت ظرفا به مال من الخزينة وسلمته بسرعة إلى الطفل، ثم أمرته بـ"الخروج"، ثم خرج الطفل بهدوء وكأن شيئا لم يحدث.وأفادت الصحيفةK بأنه تم القبض على الصبي من قبل رجال الشرطة بعد دقائق من السرقة، ووجهت رئيسة شرطة هارتفورد إليه تهمة السطو المسلح وإطلاق النار.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
طفل أمريكي ينفذ سطوا مسلحا على محطة وقود...فيديو
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تداولت وسائل الإعلام الدولية مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة لطفل أمريكي ينفذ سطوا مسلحا على محطة وقود في ولاية ميشيغان الأمريكية.
وقالت صحيفة "ديلي ميل"
: إن الفيديو يظهر لحظة مروعة لصبي يبلغ من العمر 12 عاما يسرق محطة وقود، حيث صوب الطفل مسدس جده تجاه موظفة الخزينة وأطلق طلقة تحذيرية بعد أن سألته "هل أنت جاد؟".
أصيبت الموظفة بالذعر، ثم أخرجت ظرفا به مال من الخزينة وسلمته بسرعة إلى الطفل، ثم أمرته بـ"الخروج"، ثم خرج الطفل بهدوء وكأن شيئا لم يحدث.
وأفادت الصحيفةK بأنه تم القبض على الصبي من قبل رجال الشرطة بعد دقائق من السرقة، ووجهت رئيسة شرطة هارتفورد إليه تهمة السطو المسلح وإطلاق النار.