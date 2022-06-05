https://arabic.sputniknews.com/20220605/ظهور-نادر-لسلحفاة-بيضاء-فيديو-1063139184.html
ظهور نادر لسلحفاة بيضاء... فيديو
ظهور نادر لسلحفاة بيضاء... فيديو
تداولت وسائل إعلام دولية مقطع فيديو يوثق لظهور سلحفاة بيضاء من نوع غالاباغوس، في حديقة حيوانات سويسرية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T17:56+0000
2022-06-05T17:56+0000
2022-06-05T17:56+0000
نادي الفيديو
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وقالت قناة "نيوز نايت" على يوتيوب: إن إحدى سلاحف غالاباغوس العملاقة وضعت 5 بيضات في فبراير/ شباط الماضي، ثم فقست بيضتان منهما لتأتي سلحفاة سوداء اللون مثل الأم، والأخرى بلون أبيض نادر الظهور.من جانبه، قال توماس موريل، عضو فريق تروبيكواريوم، الراعي لتلك السلاحف: "لقد فوجئنا تمامًا بلون السلحفاة، بالنسبة لهذا النوع، إنه أمر غير عادي".يذكر أن السلحاة الأم تزن أكثر من 100 كيلوغرام، فيما يزن الذكر حوالي 180 كغ، ويبلغ عمر الزوجين نحو 30 عامًا وقد بلغا للتو مرحلة النضج الجنسي.وتتراوح نسبة نجاح التزاوج في هذا النوع من السلاحف ما بين 2 -3% فقط، وتزن صغار السلاحف نحو 50 غراما عند الولادة ويماثل حجمها راحة يد الإنسان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ظهور نادر لسلحفاة بيضاء... فيديو
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تداولت وسائل إعلام دولية مقطع فيديو يوثق لظهور سلحفاة بيضاء من نوع غالاباغوس، في حديقة حيوانات سويسرية.
وقالت قناة "نيوز نايت" على يوتيوب: إن إحدى سلاحف غالاباغوس العملاقة وضعت 5 بيضات في فبراير/ شباط الماضي، ثم فقست بيضتان منهما لتأتي سلحفاة سوداء اللون مثل الأم، والأخرى بلون أبيض نادر الظهور.
من جانبه، قال توماس موريل، عضو فريق تروبيكواريوم، الراعي لتلك السلاحف: "لقد فوجئنا تمامًا بلون السلحفاة، بالنسبة لهذا النوع، إنه أمر غير عادي".
يذكر أن السلحاة الأم تزن أكثر من 100 كيلوغرام، فيما يزن الذكر حوالي 180 كغ، ويبلغ عمر الزوجين نحو 30 عامًا وقد بلغا للتو مرحلة النضج الجنسي.
وتتراوح نسبة نجاح التزاوج في هذا النوع من السلاحف ما بين 2 -3% فقط، وتزن صغار السلاحف نحو 50 غراما عند الولادة ويماثل حجمها راحة يد الإنسان.