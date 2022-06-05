https://arabic.sputniknews.com/20220605/عضو-شورى-البحرين-المملكة-حريصة-على-تنمية-جوانب-التعاون-الثنائي-والتنسيق-المشترك-مع-روسيا-1063138635.html
عضو شورى البحرين: المملكة حريصة على تنمية جوانب التعاون الثنائي والتنسيق المشترك مع روسيا
عضو شورى البحرين: المملكة حريصة على تنمية جوانب التعاون الثنائي والتنسيق المشترك مع روسيا
قالت هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى البحريني، إن "العلاقات البحرينية الروسية تعد ثمرة لجملة من الزيارات السامية التي قام بها ملك البحرين لروسيا في غضون... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T17:44+0000
2022-06-05T17:44+0000
2022-06-05T17:44+0000
روسيا
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
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وأضافت فايز في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "زيارة الملك الأخيرة لروسيا اعتبرت وقتها بمثابة إيذان ببدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، وفتح انطلاقة لمسارات التعاون المشترك. فيما جاء لقاء وزيري الخارجية للدولتين لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ومجالات التعاون الثنائية في المجال الاقتصادي والتجاري".وترى فايز أنه خلال اللقاءات المتعددة جرى التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لاستكشاف مجالات تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري وتطوير التعاون المشترك.وأشارت عضو مجلس الشورى إلى أن "سياسة مملكة البحرين الخارجية دائما تدعو إلى الحلول الدبلوماسية وإحلال الأمن والاستقرار والسلام الدائم والشامل، وأنها قادرة بالتأكيد على أن توازن علاقتها بين واشنطن وموسكو، لتحقيق النماء والازدهار لصالح الشعوب وتوفير الأمن والسلام للجميع".وفي نهاية إبريل/ نيسان المنصرم، شكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في لقاء مع رئيس الوزراء، ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، الجانب البحريني على إتاحة الفرصة للحديث عن دواعي بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقال: "أنا ممتن للفرصة التي أتاحتها لي جلالة الملك (ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة) ، أنتم وأصدقاؤنا الآخرون، للحديث عن كيفية اتخاذ قرار بدء عملية عسكرية خاصة. وأشار إلى أنه في عام 2009، عرضت روسيا على الناتو التوقيع على اتفاقية تضمن الأمن لجميع الدول: أعضاء الحلف نفسه والدول غير الأعضاء. لكن هذه المبادرة، قوبلت بالرفض.وقال ولي عهد البحرين بدوره: "إنها مسؤولية جدية بالنسبة لنا أن نلتقي في مثل هذه الأوقات. كل دقيقة لها قيمة. نأمل أن نكون دولًا منتجة، ونساعد في إنهاء معاناة جميع الشعوب، وليس فقط في المنطقة، بل أيضًا في جميع أنحاء العالم. لأن هذا الصراع له تأثير عالمي. لا نريد أن نكون دولة تصب الزيت على النار".
https://arabic.sputniknews.com/20220602/ولي-عهد-البحرين-يؤكد-مواصلة-العمل-على-تعزيز-العلاقات-الثنائية-مع-إسرائيل-1063002671.html
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روسيا, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
عضو شورى البحرين: المملكة حريصة على تنمية جوانب التعاون الثنائي والتنسيق المشترك مع روسيا
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قالت هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى البحريني، إن "العلاقات البحرينية الروسية تعد ثمرة لجملة من الزيارات السامية التي قام بها ملك البحرين لروسيا في غضون السنوات القليلة الماضية، وكان آخرها زيارته لموسكو في سبتمبر/أيلول 2016".
وأضافت فايز في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "زيارة الملك الأخيرة لروسيا اعتبرت وقتها بمثابة إيذان ببدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، وفتح انطلاقة لمسارات التعاون المشترك. فيما جاء لقاء وزيري الخارجية للدولتين لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ومجالات التعاون الثنائية في المجال الاقتصادي والتجاري".
انطلاقا من اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الصداقة التاريخية مع روسيا الاتحادية، جاء حرص مملكة البحرين على تنمية مختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وترى فايز أنه خلال اللقاءات المتعددة جرى التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لاستكشاف مجالات تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري وتطوير التعاون المشترك.
وأشارت عضو مجلس الشورى إلى أن "سياسة مملكة البحرين الخارجية دائما تدعو إلى الحلول الدبلوماسية وإحلال الأمن والاستقرار والسلام الدائم والشامل، وأنها قادرة بالتأكيد على أن توازن علاقتها بين واشنطن وموسكو، لتحقيق النماء والازدهار لصالح الشعوب وتوفير الأمن والسلام للجميع".
وفي نهاية إبريل/ نيسان المنصرم، شكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في لقاء مع رئيس الوزراء، ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، الجانب البحريني على إتاحة الفرصة للحديث عن دواعي بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال: "أنا ممتن للفرصة التي أتاحتها لي جلالة الملك (ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة) ، أنتم وأصدقاؤنا الآخرون، للحديث عن كيفية اتخاذ قرار بدء عملية عسكرية خاصة. وأشار إلى أنه في عام 2009، عرضت روسيا على الناتو التوقيع على اتفاقية تضمن الأمن لجميع الدول: أعضاء الحلف نفسه والدول غير الأعضاء. لكن هذه المبادرة، قوبلت بالرفض.
وقال ولي عهد البحرين
بدوره: "إنها مسؤولية جدية بالنسبة لنا أن نلتقي في مثل هذه الأوقات. كل دقيقة لها قيمة. نأمل أن نكون دولًا منتجة، ونساعد في إنهاء معاناة جميع الشعوب، وليس فقط في المنطقة، بل أيضًا في جميع أنحاء العالم. لأن هذا الصراع له تأثير عالمي. لا نريد أن نكون دولة تصب الزيت على النار".