https://arabic.sputniknews.com/20220605/فرنسا-هناك-مناقشات-مع-الإمارات-وعلينا-إيجاد-بديل-للنفط-الروسي-1063111367.html

فرنسا: هناك مناقشات مع الإمارات وعلينا إيجاد بديل للنفط الروسي

فرنسا: هناك مناقشات مع الإمارات وعلينا إيجاد بديل للنفط الروسي

أكد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أن بلاده تجري محادثات مع الإمارات لتعويض مشتريات النفط الروسية، في ظل بحث الدول الأوربية عن بدائل للنفط الروسي بسبب... 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T09:43+0000

2022-06-05T09:43+0000

2022-06-05T09:43+0000

العالم

بيع النفط

أخبار فرنسا

مشاورات

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059870979_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_70a6439a8884db66a2a72f1cb8270e73.jpg

وقال لومير في لقاء من إذاعة "راديو أوروبا 1"، اليوم الأحد "هناك مناقشات مع الإمارات. علينا إيجاد بديل للنفط الروسي".هذا وأشار تقرير إعلامي إلى موجة من القلق تسود الشارع الفرنسي بعد اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل فرضا تدريجيا لحظر على واردات النفط من روسيا.ويعود سبب الشعور بالقلق في الشارع الفرنسي للخوف من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود، بحسب تقرير قناة "فرانس 2" التلفزيونية.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه بحلول نهاية العام، سيقلل الاتحاد الأوروبي فعليا وارداته من النفط الروسي بنسبة 90 في المئة، وستشمل الحزمة السادسة حظر النفط الروسي المستورد عن طريق البحر في الوقت الذي لا تشمل فيه العقوبات خط أنابيب "دروجبا".وأشارت القناة في تقريرها إلى أن "هذه الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا ستضر بالقوة الشرائية. والفرنسيون يستعدون بالفعل".أعرب الفرنسيون عبر القناة عن قلقهم من مخاطر ارتفاع أسعار البنزين. وقال أحد سائقي السيارات المحليين إنه "غير سعيد على الإطلاق" باحتمال ارتفاع أسعار الوقود. فيما قال مواطن فرنسي آخر: "أقود سيارة كل يوم ويجب أن أملأ خزانا ممتلئا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، لذلك، بالطبع، إنه مكلف بالفعل بالنسبة لي. إذا ارتفع إلى مستوى أعلى، فسيكون ذلك صعبا".واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على حظر جزئي لواردات النفط من روسيا، وفقا لما قاله رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال.وكتب رئيس المجلس الأوروبي على حسابه في "تويتر": "تم التوصل إلى اتفاق بشأن حظر استيراد النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يؤثر على الفور على ثلثي واردات النفط من روسيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220601/غضب-فرنسي-من-حظر-النفط-الروسي-1062947233.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, بيع النفط, أخبار فرنسا , مشاورات, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم