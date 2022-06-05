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في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي.. ملك الأردن يطالب بوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب
في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي.. ملك الأردن يطالب بوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب
طالب الملك الأردني، عبد الله بن الحسين، بضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T08:41+0000
2022-06-05T08:41+0000
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
أخبار فرنسا
أخبار إسرائيل اليوم
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وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، البترا، أكد الملك عبد الله ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في فلسطين، وخصوصا في الأماكن المقدسة.مطالبات الملك عبد الله جاءت خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خلالها الأوضاع في فلسطين.وأكد الملك عبد الله أن التصرفات الإسرائيلية أحادية الجانب، من شأنها أن تقوض فرص تحقيق السلام المنشود في المنطقة.وفيما أكد ملك الأردن حرصه على توطيد العلاقات بين بلاده وفرنسا، في المجالات كافة، فقد بحث الجانبان سبل توسيع هذا التعاون الثنائي، خصوصا في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي.ولفت البيان إلى أن الملك عبد الله "جدد التهنئة للرئيس ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، متمنيا له التوفيق في خدمة بلاده نحو المزيد من التقدم والازدهار".
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأردن-يستدعى-القائم-بالأعمال-الإسرائيلي-احتجاجا-على-الانتهاكات-بالمسجد-الأقصى-وتطالب-بوقفها-فورا-1061337489.html
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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, أخبار فرنسا , أخبار إسرائيل اليوم

في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي.. ملك الأردن يطالب بوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

08:41 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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طالب الملك الأردني، عبد الله بن الحسين، بضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.
وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، البترا، أكد الملك عبد الله ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في فلسطين، وخصوصا في الأماكن المقدسة.
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مطالبات الملك عبد الله جاءت خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خلالها الأوضاع في فلسطين.
وأكد الملك عبد الله أن التصرفات الإسرائيلية أحادية الجانب، من شأنها أن تقوض فرص تحقيق السلام المنشود في المنطقة.

ووفقا للبيان فقد تضمن الاتصال بين الزعيمين بحث العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الإقليمية.

وفيما أكد ملك الأردن حرصه على توطيد العلاقات بين بلاده وفرنسا، في المجالات كافة، فقد بحث الجانبان سبل توسيع هذا التعاون الثنائي، خصوصا في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي.
ولفت البيان إلى أن الملك عبد الله "جدد التهنئة للرئيس ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، متمنيا له التوفيق في خدمة بلاده نحو المزيد من التقدم والازدهار".
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