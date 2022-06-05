https://arabic.sputniknews.com/20220605/قطر-تسلم-السفير-الهندي-مذكرة-احتجاج-تؤكد-رفضها-التصريحات-المسيئة-للرسول-محمد-1063125691.html

قطر تسلم السفير الهندي مذكرة احتجاج تؤكد رفضها التصريحات المسيئة للرسول محمد

قطر تسلم السفير الهندي مذكرة احتجاج تؤكد رفضها التصريحات المسيئة للرسول محمد

استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، السفير الهندي، ديباك ميتال،، وسلمته مذكرة رسمية، أعربت فيها، عن رفض قطر التام للتصريحات التي أدلى بها مسؤول في... 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T13:15+0000

2022-06-05T13:15+0000

2022-06-05T13:15+0000

العالم العربي

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وفقا لوكالة الأنباء القطرية، قام وزير الدولة للشؤون الخارجية، بتسليم المذكرة لسفير جمهورية الهند، حيث جاء فيها التالي: "وإذ ترحب دولة قطر بالبيان الصادر عن الحزب الحاكم في الهند الذي أعلن خلاله إيقاف المسؤول عن مزاولة نشاطه بالحزب بسبب تصريحاته التي أثارت غضب المسلمين حول العالم، فإنها كانت قد أكدت في مذكرة الاحتجاج عن توقعها لاعتذار علني وإدانة فورية لهذه التصريحات من قبل حكومة الهند، لافتة إلى أن السماح لمثل هذه التصريحات المعادية للإسلام بالاستمرار دون عقاب يشكل خطرا جسيما على حماية حقوق الإنسان وقد تؤدي إلى مزيد من التحيز والتهميش والذي سيؤدي إلى حلقة من العنف والكراهية".وأشارت المذكرة إلى أن "أكثر من ملياري مسلم في العالم يتبعون هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته التي جاءت رسالة سلام وتفاهم وتسامح، ويعتبرونها النور الذي يقتدي به المسلمون في جميع أنحاء العالم".وأكدت دولة قطر، بحسب المذكرة، أن "هذه التصريحات المهينة التي تحرض على الكراهية الدينية، هي إساءة لمسلمي العالم أجمع، وتدل على الجهل الواضح بالدور المحوري الذي لعبه الإسلام في تنمية الحضارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الهند". مجددة "دعمها الكامل لقيم التسامح والتعايش واحترام جميع الأديان والقوميات، حيث إن هذه القيم تميز صداقات قطر العالمية وعملها الدؤوب للإسهام في ترسيخ الأمن والسلام الدوليين".

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