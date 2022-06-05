https://arabic.sputniknews.com/20220605/كازاخستان-انتهاء-التصويت-في-الاستفتاء-على-تعديل-الدستور-1063134121.html
كازاخستان... انتهاء التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور
كازاخستان... انتهاء التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور
أغلقت السلطات الكازاخستانية، صناديق التصويت أمام المواطنين في استفتاء على إدخال تعديلات وإضافات على دستور البلاد. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T16:04+0000
2022-06-05T16:04+0000
2022-06-05T16:04+0000
كازاخستان
تعديل الدستور
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وانتهى التصويت في الجزء الرئيسي من الجمهورية في الساعة 20:00 بتوقيت نور سلطان (17:00 بتوقيت موسكو)، بينما انتهى التصويت في خمس مناطق، وبالتحديد في مناطق غرب كازاخستان وأتيراو وأكتوبي وكيزيلوردا ومانغيستاو، بعد ساعة من الموعد المحدد لفرق التوقيت.اعتبارًا من الساعة 20:00 (في عاصمة كازاخستان)، كانت نسبة المشاركة في الاستفتاء في البلاد 67.65 بالمائة. ووفقًا للقانون المحلي، فإنه يعتبر ساريا إذا شارك في التصويت أكثر من نصف المواطنين، الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء.وأدلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف، بصوته في المركز رقم 59 الواقع بقصر تلاميذ المدارس بالعاصمة.اقترح الرئيس قاسم جومارت توكاييف تغييرات على القانون الأساسي بعد محاولة الانقلاب في يناير/كانون الأول الماضي. ويهدف الاستفتاء إلى تأمين الانتقال النهائي للبلاد من نظام رئاسي فوقي للحكومة إلى نظام رئاسي.وتهدف الخطوة إلى تقليص مشاركة رئيس الدولة في تشكيل مجلس الشيوخ والحد من نفوذه على الهيئات التمثيلية والتنفيذية المحلية، وفرض حظر على عضويته في الأحزاب السياسية خلال فترة الرئاسة. سيتم منع الأقارب المقربين للرئيس من تولي المناصب القيادية في هياكل الدولة وشبه الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/رئيس-كازاخستان-يشكل-لجنة-لإعادة-الأموال-التي-صدرت-للخارج-بشكل-غير-قانوني-1063107111.html
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كازاخستان, تعديل الدستور
كازاخستان... انتهاء التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور
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أغلقت السلطات الكازاخستانية، صناديق التصويت أمام المواطنين في استفتاء على إدخال تعديلات وإضافات على دستور البلاد.
وانتهى التصويت في الجزء الرئيسي من الجمهورية في الساعة 20:00 بتوقيت نور سلطان (17:00 بتوقيت موسكو)، بينما انتهى التصويت في خمس مناطق، وبالتحديد في مناطق غرب كازاخستان وأتيراو وأكتوبي وكيزيلوردا ومانغيستاو، بعد ساعة من الموعد المحدد لفرق التوقيت.
اعتبارًا من الساعة 20:00 (في عاصمة كازاخستان)، كانت نسبة المشاركة في الاستفتاء في البلاد 67.65 بالمائة. ووفقًا للقانون المحلي، فإنه يعتبر ساريا إذا شارك في التصويت أكثر من نصف المواطنين، الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء.
وأدلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف، بصوته في المركز
رقم 59 الواقع بقصر تلاميذ المدارس بالعاصمة.
وتحدث للصحفيين قائلا: "هناك الكثير من العمل في المستقبل، ولا بد من تنفيذ أحكام الدستور، الذي نصوت عليه اليوم، لتعديل التشريع من حيث التعديلات التي تخص الحزب والبرلمان. وأعتقد أن مجلس النواب سيواجه ذلك. مع هذا العمل بشرف. أود أن أشير إلى أن الابتكارات التي يصوت عليها شعبنا اليوم تنطوي على تغييرات كبيرة جدا في الحياة العامة لبلدنا. في الواقع، يتغير نموذج العلاقات بين الدولة والمجتمع، وتأتي حقوق الإنسان في المقدمة. هذا مهم للغاية. في الدستور، تكتسب مكانة أمين المظالم لحقوق الإنسان مكانة جديدة، صوتا جديدا. يمكن لأمين المظالم التقدم إلى المحكمة الدستورية، وهذه الهيئة جديدة أيضا بالنسبة لنا".
اقترح الرئيس قاسم جومارت توكاييف تغييرات على القانون الأساسي بعد محاولة الانقلاب في يناير/كانون الأول الماضي. ويهدف الاستفتاء إلى تأمين الانتقال النهائي للبلاد من نظام رئاسي فوقي للحكومة إلى نظام رئاسي.
وتهدف الخطوة إلى تقليص مشاركة رئيس الدولة في تشكيل مجلس الشيوخ والحد من نفوذه على الهيئات التمثيلية والتنفيذية المحلية، وفرض حظر على عضويته في الأحزاب السياسية خلال فترة الرئاسة. سيتم منع الأقارب المقربين للرئيس من تولي المناصب القيادية في هياكل الدولة وشبه الدولة.