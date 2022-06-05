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كلب "وفي" يركض خلف سيارة إسعاف تنقل صاحبته للمستشفى.. فيديو
كلب "وفي" يركض خلف سيارة إسعاف تنقل صاحبته للمستشفى.. فيديو
لم يتقبل كلب وفي فكرة غياب صاحبته وبدا متوترا خلال نقلها إلى سيارة الإسعاف تمهيدا لإيداعها المستشفى على إثر تدهور حالتها الصحية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T15:24+0000
2022-06-05T15:24+0000
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وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" الكلب وهو يحاول الدخول إلى سيارة الإسعاف لمرافقة صاحبته، دون أن يُسمح له بذلك.ووقتها قرر الكلب الركض خلف سيارة الإسعاف وصولا إلى المستشفى في إحدى المدن التركية وهو ما حدث بالفعل وسط دهشة الجميع.وأمام المستشفى خلال إنزال صاحبته على كرسي متحرك، شوهد الكلب واقفا عند المدخل وقد بدت عليه علامات القلق والتوتر وبدا وهو ينظر إلى أحد المسعفين كأنما يريد أن يطمئنه على حالة السيدة.
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منوعات, نادي الفيديو

كلب "وفي" يركض خلف سيارة إسعاف تنقل صاحبته للمستشفى.. فيديو

15:24 GMT 05.06.2022
© Photo / Pixabayكلب
كلب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Photo / Pixabay
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لم يتقبل كلب وفي فكرة غياب صاحبته وبدا متوترا خلال نقلها إلى سيارة الإسعاف تمهيدا لإيداعها المستشفى على إثر تدهور حالتها الصحية.
وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" الكلب وهو يحاول الدخول إلى سيارة الإسعاف لمرافقة صاحبته، دون أن يُسمح له بذلك.
ووقتها قرر الكلب الركض خلف سيارة الإسعاف وصولا إلى المستشفى في إحدى المدن التركية وهو ما حدث بالفعل وسط دهشة الجميع.
وأمام المستشفى خلال إنزال صاحبته على كرسي متحرك، شوهد الكلب واقفا عند المدخل وقد بدت عليه علامات القلق والتوتر وبدا وهو ينظر إلى أحد المسعفين كأنما يريد أن يطمئنه على حالة السيدة.
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