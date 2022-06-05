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https://arabic.sputniknews.com/20220605/كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-تطلقان-8-صواريخ-ردا-على-كوريا-الشمالية-1063146115.html
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تطلقان 8 صواريخ ردا على كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تطلقان 8 صواريخ ردا على كوريا الشمالية
أعلن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، ليل الأحد/الاثنين، أن سيئول وواشنطن أطلقتا صواريخ ردا على تجارب كوريا الشمالية الأخيرة للصواريخ الباليستية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T22:48+0000
2022-06-05T23:05+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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وبحسب ما نقلته وكالة يونهاب مع الإشارة إلى الهيئة، الحديث يدور حول إطلاق الدولتين لثمانية صواريخ.وأشارت وكالة يونهاب إلى أن الصواريخ الثمانية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تأتي ردا على ما وصفته باستتفزازت كوريا الشمالية بشأن إطلاق الصواريخ الباليستية.وكانت كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى تجاه بحر اليابان فجر اليوم الأحد، لتكون بذك أجرت 18 تجربة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.وقالت وكالة يونهاب نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن الصواريخ من نوع (أرض-أرض) وأطلقت على أهداف مختلفة لتؤكد قدرة سيئول وواشنطن على صد أي هجوم من كوريا الشمالية.وأشارت إلى الولايات المتحدة أطلقت 7 صواريخ وأطلقت كوريا الجنوبية صاروخا واحدا وكان إطلاق الصواريخ بعد إطلاق كوريا الشمالية بقليل.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/خلال-35-دقيقة-فقط-كوريا-الشمالية-تطلق-8-صواريخ-باليستية-باتجاه-بحر-اليابان-1063103274.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تطلقان 8 صواريخ ردا على كوريا الشمالية

22:48 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 23:05 GMT 05.06.2022)
© AP Photo / South Korea Defense Ministryصورة أرشيفية... كوريا الجنوبية تطلق صاروخ باليستي "Hyunmoo II"، 4 سبتمبر/ أيلول 2017
صورة أرشيفية... كوريا الجنوبية تطلق صاروخ باليستي Hyunmoo II، 4 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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أعلن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، ليل الأحد/الاثنين، أن سيئول وواشنطن أطلقتا صواريخ ردا على تجارب كوريا الشمالية الأخيرة للصواريخ الباليستية.
وبحسب ما نقلته وكالة يونهاب مع الإشارة إلى الهيئة، الحديث يدور حول إطلاق الدولتين لثمانية صواريخ.
وأشارت وكالة يونهاب إلى أن الصواريخ الثمانية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تأتي ردا على ما وصفته باستتفزازت كوريا الشمالية بشأن إطلاق الصواريخ الباليستية.
وكانت كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى تجاه بحر اليابان فجر اليوم الأحد، لتكون بذك أجرت 18 تجربة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
خلال 35 دقيقة فقط.. كوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان
01:46 GMT
وقالت وكالة يونهاب نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن الصواريخ من نوع (أرض-أرض) وأطلقت على أهداف مختلفة لتؤكد قدرة سيئول وواشنطن على صد أي هجوم من كوريا الشمالية.
وأشارت إلى الولايات المتحدة أطلقت 7 صواريخ وأطلقت كوريا الجنوبية صاروخا واحدا وكان إطلاق الصواريخ بعد إطلاق كوريا الشمالية بقليل.
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