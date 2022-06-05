https://arabic.sputniknews.com/20220605/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1063103037.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T00:37+0000
2022-06-05T00:37+0000
2022-06-05T00:37+0000
كوريا الشمالية
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وبحسب البيان، يقوم الجيش الكوري الجنوبي بتحليل مدى الطيران وأعلى ارتفاع للقذيفة وتفاصيل أخرى.هذا هو الاختبار الثامن عشر للصاروخ الباليستية الذي تجريه كوريا الشمالية منذ بداية العام، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، وصاروخ باليستي من الغواصات، وأنظمة قمر صناعي ونظام تكتيكي جديد للأسلحة النووية.كانت آخر مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ باليستية في 25 مايو/أيار المنصرم حيث أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان، ويعتقد أن أول الصواريخ كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/رئيس-الحكومة-اليابانية-يعتزم-حضور-قمة-الناتو-المقبلة-في-مدريد-1063060608.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
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ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان.
وبحسب البيان، يقوم الجيش الكوري الجنوبي بتحليل مدى الطيران وأعلى ارتفاع للقذيفة وتفاصيل أخرى
.
هذا هو الاختبار الثامن عشر للصاروخ الباليستية الذي تجريه كوريا الشمالية منذ بداية العام، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، وصاروخ باليستي من الغواصات، وأنظمة قمر صناعي ونظام تكتيكي جديد للأسلحة النووية.
كانت آخر مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ باليستية في 25 مايو/أيار المنصرم حيث أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان، ويعتقد أن أول الصواريخ كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات.