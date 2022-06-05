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https://arabic.sputniknews.com/20220605/كولومبيا-تهزم-السعودية-1-0-في-مباراة-ودية-فيديو-1063144952.html
كولومبيا تهزم السعودية (1-0) في مباراة ودية... فيديو
كولومبيا تهزم السعودية (1-0) في مباراة ودية... فيديو
فاز المنتخب الكولومبي لكرة القدم على نظيره السعودي، اليوم الأحد، بهدف مقابل لا شيء في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم قطر 2022. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
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رياضة
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تقدم المنتخب الكولومبي بهدف المباراة في الدقيقة التاسعة، عن طريق المهاجم رفائيل بوري، بعدما استغل كرة عرضية أرضية من اللاعب إدوارد أتويستا.وأضافت كولومبيا هدفا ثانيا في الدقيقة 16 إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي عرقلة لاعب كولومبيا لسلمان الفرج لاعب السعودية.وتحسن أداء المنتخب السعودي في الشوط الثاني لكن دون انعكاس ذلك على خطورة الهجمات حيث ظهر المنتخب الكولومبي متماسكا بشكل كبير.وانتهت المباراة بفوز المنتخب الكولومبي على نظيره السعودي بهدف دون رد، وهي المباراة التي تأتي ضمن المعسكر المقام حاليا في إسبانيا.
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رياضة, مجتمع

كولومبيا تهزم السعودية (1-0) في مباراة ودية... فيديو

21:21 GMT 05.06.2022
© Sputnik . Grigoriy Sisoev / الذهاب إلى بنك الصورجماهير المنتخب السعودي في كأس العالم
جماهير المنتخب السعودي في كأس العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
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فاز المنتخب الكولومبي لكرة القدم على نظيره السعودي، اليوم الأحد، بهدف مقابل لا شيء في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم قطر 2022.
تقدم المنتخب الكولومبي بهدف المباراة في الدقيقة التاسعة، عن طريق المهاجم رفائيل بوري، بعدما استغل كرة عرضية أرضية من اللاعب إدوارد أتويستا.
وأضافت كولومبيا هدفا ثانيا في الدقيقة 16 إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي عرقلة لاعب كولومبيا لسلمان الفرج لاعب السعودية.
وتحسن أداء المنتخب السعودي في الشوط الثاني لكن دون انعكاس ذلك على خطورة الهجمات حيث ظهر المنتخب الكولومبي متماسكا بشكل كبير.
وانتهت المباراة بفوز المنتخب الكولومبي على نظيره السعودي بهدف دون رد، وهي المباراة التي تأتي ضمن المعسكر المقام حاليا في إسبانيا.
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