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https://arabic.sputniknews.com/20220605/للمرة-الثانية-إصابة-جوزيب-بوريل-بفيروس-كورونا-1063131722.html
للمرة الثانية... إصابة جوزيب بوريل بفيروس كورونا
للمرة الثانية... إصابة جوزيب بوريل بفيروس كورونا
أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إصابته بفيروس كورونا، لتكون بذلك المرة الثانية منذ بدء الجائحة. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T15:19+0000
2022-06-05T15:19+0000
العالم
فيروس كورونا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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كتب بوريل في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأحد" لقد ثبتت إصابتي بكوفيد-19، وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة، أنا قمت بعزل نفسي. أشعر بحالة جيدة".يذكر أن بوريل، أعلن في الـ 10 من شهر أكتوبر/تشرين الأول أنه دخل عزلة ذاتية بعد الكشف عن إصابة مرافق له بفيروس كورونا خلال زيارته إلى إثيوبيا.وكتب بوريل على "تويتر"، أنه بعد رحلة إلى إثيوبيا الأسبوع الماضي، ثبتت إصابة أحد أعضاء الوفد المرافق له بفيروس كورونا.وقال: "نتيجة الفحوصات التي أجريت لي بعد عودتي من إثيوبيا جاءت كلها سلبية... سأعزل نفسي وفقا للأنظمة الحالية وسأنتظر الاختبار الثاني".وقبل الإصابة، شارك بوريل في ندوة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، ناقشت دور الإعلام في تعزيز إسكات البنادق في إفريقيا، ودعم التحول الديمقراطي، وتفنيد الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية.كما زار مخيما للنازحين يأوي نحو 80 ألف نازح وأشرف على تقديم مساعدات طبية من الاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20201111/بوريل-يؤكد-عزمه-العمل-مع-بايدن-لمواجهة-وباء-فيروس-كورونا-ومناقشة-1047155828.html
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العالم, فيروس كورونا, أخبار الاتحاد الأوروبي

للمرة الثانية... إصابة جوزيب بوريل بفيروس كورونا

15:19 GMT 05.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إصابته بفيروس كورونا، لتكون بذلك المرة الثانية منذ بدء الجائحة.
كتب بوريل في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأحد" لقد ثبتت إصابتي بكوفيد-19، وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة، أنا قمت بعزل نفسي. أشعر بحالة جيدة".
يذكر أن بوريل، أعلن في الـ 10 من شهر أكتوبر/تشرين الأول أنه دخل عزلة ذاتية بعد الكشف عن إصابة مرافق له بفيروس كورونا خلال زيارته إلى إثيوبيا.
وكتب بوريل على "تويتر"، أنه بعد رحلة إلى إثيوبيا الأسبوع الماضي، ثبتت إصابة أحد أعضاء الوفد المرافق له بفيروس كورونا.
جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2020
بوريل يؤكد عزمه العمل مع بايدن لمواجهة وباء فيروس كورونا
11 نوفمبر 2020, 19:17 GMT
وقال: "نتيجة الفحوصات التي أجريت لي بعد عودتي من إثيوبيا جاءت كلها سلبية... سأعزل نفسي وفقا للأنظمة الحالية وسأنتظر الاختبار الثاني".
وقبل الإصابة، شارك بوريل في ندوة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، ناقشت دور الإعلام في تعزيز إسكات البنادق في إفريقيا، ودعم التحول الديمقراطي، وتفنيد الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية.
كما زار مخيما للنازحين يأوي نحو 80 ألف نازح وأشرف على تقديم مساعدات طبية من الاتحاد الأوروبي.
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