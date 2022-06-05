https://arabic.sputniknews.com/20220605/ماهو-الكرز-الذي-لا-يجب-شراؤه-1063130140.html
أي نوع من الكرز لا يجب شراؤه
أي نوع من الكرز لا يجب شراؤه
يعتقد المهندس الزراعي ميخائيل فوروبيوف أن الكرز آمن للصحة، باستثناء الحالات التي توجد فيها بقع خاصة على الفاكهة. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T14:45+0000
2022-06-05T14:45+0000
2022-06-05T14:46+0000
مجتمع
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وأشار فوروبيوف إلى أن "الكرز الحلو من الأصناف المبكرة قد ظهر بالفعل للبيع"، وأضاف المهندس الزراعي أنه "عند شراء هذا المنتج، لا ينبغي لأحد أن ينسى أنه من أجل حماية المحصول من الآفات، ويمكن للمزارعين معالجة أشجار الفاكهة بالمبيدات. ونصح عند اختيار الكرز الحلو بفحص ما إذا كان هناك "طلاء أبيض" في رأس الكرزة.وقال: "في المكان الذي يخرج منه عود الكرزة الواصل مع البزرة، يوجد جوف، تظهر عليه البقع البيضاء إذا لم تم معالجة الكرز بنوع من المبيدات الحشرية، وهذا النوع غير صالح، لذلك لا ينصح بشرائه".وحذر فوروبيوف: "إذا أكلت مثل هذا الكرز، يمكنك أن تشعر بوخز مزعج في فمك. مثل هذا الشعور هو علامة على بقاء المبيدات الحشرية على الكرز، وهو ما لا ينبغي أن يكون موجودًا. لأن أكل مثل هذه الكرز يمكن أن يؤدي إلى التتسمم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
أي نوع من الكرز لا يجب شراؤه
14:45 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 14:46 GMT 05.06.2022) تابعنا عبر
يعتقد المهندس الزراعي ميخائيل فوروبيوف أن الكرز آمن للصحة، باستثناء الحالات التي توجد فيها بقع خاصة على الفاكهة.
وأشار فوروبيوف إلى أن "الكرز الحلو من الأصناف المبكرة قد ظهر بالفعل للبيع"، وأضاف المهندس الزراعي أنه "عند شراء هذا المنتج، لا ينبغي لأحد أن ينسى أنه من أجل حماية المحصول من الآفات، ويمكن للمزارعين معالجة أشجار الفاكهة بالمبيدات. ونصح عند اختيار الكرز الحلو بفحص ما إذا كان هناك "طلاء أبيض" في رأس الكرزة.
وقال: "في المكان الذي يخرج منه عود الكرزة الواصل مع البزرة، يوجد جوف، تظهر عليه البقع البيضاء إذا لم تم معالجة الكرز بنوع من المبيدات الحشرية، وهذا النوع غير صالح، لذلك لا ينصح بشرائه".
وحذر فوروبيوف: "إذا أكلت مثل هذا الكرز، يمكنك أن تشعر بوخز مزعج في فمك. مثل هذا الشعور هو علامة على بقاء المبيدات الحشرية على الكرز، وهو ما لا ينبغي أن يكون موجودًا. لأن أكل مثل هذه الكرز يمكن أن يؤدي إلى التتسمم".