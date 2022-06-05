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https://arabic.sputniknews.com/20220605/مرسيدس-بينز-تسحب-مليون-سيارة-من-الأسواق-بسبب-مشكلة-في-الكوابح-1063144170.html
"مرسيدس بينز" تسحب مليون سيارة من الأسواق بسبب مشكلة في الكوابح
"مرسيدس بينز" تسحب مليون سيارة من الأسواق بسبب مشكلة في الكوابح
تعمل شركة "مرسيدس بنز" على سحب ما يقرب من مليون سيارة تم تصنيعها بين عامي 2004 و 2015 في جميع أنحاء العالم. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T20:56+0000
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وأعلنت الهيئة الفيدرالية الألمانية لنقل السيارات، أن الشركة تعمل حاليا على سحب هذه السيارات بسبب تآكل معزز الكوابح فيها، بحسب صحيفة "دير شبيغل" الألمانية.وأشارت الصحيفة إلى أن "مرسيدس استدعت حتى الآن 993.407 سيارة من الفئات الثلاث SUVو ML و GL بالإضافة إلى الفئة R ، وهي MPV، من جميع أنحاء العالم".وبحسب الصحيفة، أكدت "مرسيدس بنز"، على لسان متحدث باسمها هذه المعلومات، ولفت إلى أن "ذلك قد يكون مصحوبًا بهسهسة أو ضوضاء تدفق عند الضغط على المكابح، ومن شأن ذلك أن يزيد من مخاطر وقوع حوادث أو إصابات".وأكدت الصحيفة أن الشركة ستبدأ فورا في الاستدعاء لفحص المركبات واستبدال الأجزاء إذا لزم الأمر، ودعت إلى عدم استخدام المركبات المتضررة حتى فى الاختبار، وإذا لزم الأمر، تخطط الشركة لتقديم حل للتنقل أو حل بديل مجانًا، طوال مدة إقامة السيارة في ورشة العمل.
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أخبار العالم الآن, مرسيدس, المجتمع

"مرسيدس بينز" تسحب مليون سيارة من الأسواق بسبب مشكلة في الكوابح

20:56 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 21:00 GMT 05.06.2022)
© AP Photo / Michael Probst موظف ينظف شعار مرسيدس في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019
 موظف ينظف شعار مرسيدس في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Michael Probst
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تعمل شركة "مرسيدس بنز" على سحب ما يقرب من مليون سيارة تم تصنيعها بين عامي 2004 و 2015 في جميع أنحاء العالم.
وأعلنت الهيئة الفيدرالية الألمانية لنقل السيارات، أن الشركة تعمل حاليا على سحب هذه السيارات بسبب تآكل معزز الكوابح فيها، بحسب صحيفة "دير شبيغل" الألمانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "مرسيدس استدعت حتى الآن 993.407 سيارة من الفئات الثلاث SUVو ML و GL بالإضافة إلى الفئة R ، وهي MPV، من جميع أنحاء العالم".
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وبحسب الصحيفة، أكدت "مرسيدس بنز"، على لسان متحدث باسمها هذه المعلومات، ولفت إلى أن "ذلك قد يكون مصحوبًا بهسهسة أو ضوضاء تدفق عند الضغط على المكابح، ومن شأن ذلك أن يزيد من مخاطر وقوع حوادث أو إصابات".
وأكدت الصحيفة أن الشركة ستبدأ فورا في الاستدعاء لفحص المركبات واستبدال الأجزاء إذا لزم الأمر، ودعت إلى عدم استخدام المركبات المتضررة حتى فى الاختبار، وإذا لزم الأمر، تخطط الشركة لتقديم حل للتنقل أو حل بديل مجانًا، طوال مدة إقامة السيارة في ورشة العمل.
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