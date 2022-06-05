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مسؤول أمريكي يكشف الموعد الجديد المتوقع للقاء بايدن وابن سلمان في السعودية
مسؤول أمريكي يكشف الموعد الجديد المتوقع للقاء بايدن وابن سلمان في السعودية
كشف مسؤول بالإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، عن الموعد الجديد المتوقع للقاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في السعودية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T17:36+0000
2022-06-05T17:36+0000
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
ولي العهد محمد بن سلمان
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وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية، في تصريحات نقلتها شبكة "CNN" الأمريكية، إن "لقاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان من المتوقع أن يعقد في شهر يوليو/ تموز المقبل".وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المخططة إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر تم تأجيلها إلى يوليو/تموز المقبل.ونقلت شبكة "NBC News"، عن مصادر لها، قولها إن البيت الأبيض يخطط الآن للقيام برحلة أوسع إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل.وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للشبكة: "نحن نعمل على تنظيم زيارة إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي+3"، متابعا: "نحن نعمل على تأكيد التواريخ. عندما يكون لدينا شيء لنعلن عنه، سنقوم بذلك".وفي السياق ذاته، قال دبلوماسي أجنبي ومسؤولان أمريكيان: "إن زيارة السعودية لن تتم في أواخر يونيو/حزيران الجاري، مؤكدين في ذات الوقت أن الرحلة إلى إسرائيل قد تم تأجيلها أيضا. وأضافوا أنهم علموا يوم الجمعة بخطط السفر المؤجلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/بايدن-هناك-احتمال-أن-ألتقي-بالإسرائيليين-وأزور-السعودية-1063049504.html
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أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, ولي العهد محمد بن سلمان

مسؤول أمريكي يكشف الموعد الجديد المتوقع للقاء بايدن وابن سلمان في السعودية

17:36 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynoldsحادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynolds
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كشف مسؤول بالإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، عن الموعد الجديد المتوقع للقاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في السعودية.
وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية، في تصريحات نقلتها شبكة "CNN" الأمريكية، إن "لقاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان من المتوقع أن يعقد في شهر يوليو/ تموز المقبل".
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
بايدن: هناك احتمال أن ألتقي بالإسرائيليين وأزور السعودية
3 يونيو, 17:38 GMT
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المخططة إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر تم تأجيلها إلى يوليو/تموز المقبل.
ونقلت شبكة "NBC News"، عن مصادر لها، قولها إن البيت الأبيض يخطط الآن للقيام برحلة أوسع إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للشبكة: "نحن نعمل على تنظيم زيارة إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي+3"، متابعا: "نحن نعمل على تأكيد التواريخ. عندما يكون لدينا شيء لنعلن عنه، سنقوم بذلك".
وفي السياق ذاته، قال دبلوماسي أجنبي ومسؤولان أمريكيان: "إن زيارة السعودية لن تتم في أواخر يونيو/حزيران الجاري، مؤكدين في ذات الوقت أن الرحلة إلى إسرائيل قد تم تأجيلها أيضا. وأضافوا أنهم علموا يوم الجمعة بخطط السفر المؤجلة.
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