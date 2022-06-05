https://arabic.sputniknews.com/20220605/مساعد-رئيس-الجمهورية-العدو-يسعى-وراء-تحقيق-أهدافه-في-إيران-1063133178.html
مساعد رئيس الجمهورية: العدو يسعى وراء تحقيق أهدافه في إيران
مساعد رئيس الجمهورية: العدو يسعى وراء تحقيق أهدافه في إيران
قال مساعد رئيس الجمهورية الإيراني، محمد حسيني، إن "العدو يعمل على تحقيق أهدافه في إيران". 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T16:18+0000
2022-06-05T16:18+0000
2022-06-05T16:18+0000
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وأكد حسيني، "العدو يزرع الخيبة بين أبناء الشعب الإيراني، باستخدام الأساليب الدعائية"، حسب وكالة أنباء إرنا الإيرانية.وتابع: أن "العدو يعمل على توجيه أصابع الاتهام للحكومة في قضية انهيار مبنى "متروبل"، بينما تحدث هذه الأحداث في جميع أنحاء العالم". ورأى مساعد رئيس الجمهورية أنه من الضروري الكشف عن أكاذيب "العدو" خاصة بالنسبة لجيل الشباب الذي يتأثر بهذه الدعاية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار إيران
مساعد رئيس الجمهورية: العدو يسعى وراء تحقيق أهدافه في إيران
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قال مساعد رئيس الجمهورية الإيراني، محمد حسيني، إن "العدو يعمل على تحقيق أهدافه في إيران".
وأكد حسيني، "العدو يزرع الخيبة بين أبناء الشعب الإيراني، باستخدام الأساليب الدعائية"، حسب وكالة أنباء إرنا الإيرانية
.
وتابع: أن "العدو يعمل على توجيه أصابع الاتهام للحكومة في قضية انهيار مبنى
"متروبل"، بينما تحدث هذه الأحداث في جميع أنحاء العالم".
ورأى مساعد رئيس الجمهورية أنه من الضروري الكشف عن أكاذيب "العدو" خاصة بالنسبة لجيل الشباب الذي يتأثر بهذه الدعاية.