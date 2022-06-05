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مستشار رئيس الحكومة الأردنية: إصابات كورونا لدينا ارتفعت 24% خلال أسبوع واحد
مستشار رئيس الحكومة الأردنية: إصابات كورونا لدينا ارتفعت 24% خلال أسبوع واحد
كشف مستشار رئيس الحكومة الأردنية لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن بلاده شهدت زيادة في عدد الإصابات بنسبة 24% خلال أسبوع واحد. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T13:52+0000
2022-06-05T13:52+0000
أخبار الأردن
فيروس كورونا
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية، البترا، قال البلبيسي: "الأسبوع الوبائي 22 لعام 2022 والممتد بين 28 مايو/ أيار إلى 3 يونيو/ حزيران، سجل 334 إصابة بفيروس كورونا، مقارنة مع 269 حالة للأسبوع الوبائي 21، وبارتفاع حوالي 24%".وعن حالات الوفاة بسبب الفيروس، قال مستشار رئيس الوزراء، إن هذا الأسبوع شهد تسجيل حالتي وفاة فقط.وأشار إلى أن عدد الحالات النشطة بلغت 241، مقارنة مع 184 خلال الأسبوع رقم 21، وبارتفاع حوالي 31%، لافتا إلى أن "عدد فحوصات "بي سي آر" التي تم إجراؤها خلال الأسبوع وصلت إلى 15071 فحصا، مقارنة مع 15933 فحصا خلال الاسبوع الذي سبقه، وبنسبة انخفاض 5%".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الأردن-ارتفاع-إصابات-كورونا-72-خلال-الأسبوع-الأخير-1062258569.html
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أخبار الأردن, فيروس كورونا

مستشار رئيس الحكومة الأردنية: إصابات كورونا لدينا ارتفعت 24% خلال أسبوع واحد

13:52 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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كشف مستشار رئيس الحكومة الأردنية لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن بلاده شهدت زيادة في عدد الإصابات بنسبة 24% خلال أسبوع واحد.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية، البترا، قال البلبيسي: "الأسبوع الوبائي 22 لعام 2022 والممتد بين 28 مايو/ أيار إلى 3 يونيو/ حزيران، سجل 334 إصابة بفيروس كورونا، مقارنة مع 269 حالة للأسبوع الوبائي 21، وبارتفاع حوالي 24%".
كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
الأردن... ارتفاع إصابات كورونا 72% خلال الأسبوع الأخير
15 مايو, 13:10 GMT
وعن حالات الوفاة بسبب الفيروس، قال مستشار رئيس الوزراء، إن هذا الأسبوع شهد تسجيل حالتي وفاة فقط.

وقال إن "الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 4 حالات، مقارنة بـ7 حالات خلال الأسبوع رقم 21، وبنسبة انخفاض 43%"، مشيرا إلى أن "نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 2.2%، مقارنة مع 1.7% خلال الأسبوع الوبائي السابق وبارتفاع 29%".

وأشار إلى أن عدد الحالات النشطة بلغت 241، مقارنة مع 184 خلال الأسبوع رقم 21، وبارتفاع حوالي 31%، لافتا إلى أن "عدد فحوصات "بي سي آر" التي تم إجراؤها خلال الأسبوع وصلت إلى 15071 فحصا، مقارنة مع 15933 فحصا خلال الاسبوع الذي سبقه، وبنسبة انخفاض 5%".
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