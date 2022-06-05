https://arabic.sputniknews.com/20220605/مصرع-3-أشخاص-وإصابة-11-في-إطلاق-نار-بفيلادلفيا-الأمريكية-1063107575.html
مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 في إطلاق نار بفيلادلفيا الأمريكية
مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 في إطلاق نار بفيلادلفيا الأمريكية
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون على الأقل في إطلاق نار، في وقت متأخر من ليلة السبت، بفيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا الأمريكية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T07:51+0000
2022-06-05T07:51+0000
2022-06-05T07:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واستجابت إدارة الشرطة إلى بلاغات تفيد بأن شخصا يحمل مسدسا وسط حشد كبير، بحسب "أسوشيتدبرس".قال مفتش الشرطة دي إف بيس خلال مؤتمر صحفي إن إطلاق النار حدث في حشد في وسط المدينة.وأوضح أن أحد ضباط الشرطة أطلق النيران على المشتبه به، لكن ليس من الواضح إذا ما كان المشتبه به قد أصيب.قال بيس: "يمكنك أن تتخيل أن هناك المئات من الأفراد يستمتعون بساوث ستريت، كما يفعلون في نهاية كل أسبوع عندما اندلع إطلاق النار هذا''.وتقول السلطات إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات لكن تم ضبط سلاحين. ودعت الإدارة عبر "تويتر" إلى تجنب المنطقة، لافتة إلى إصابة عدة أشخاص.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/تقرير-مقتل-أكثر-من-250-أمريكا-في-232-واقعة-إطلاق-نار-منذ-بداية-2022-1063026079.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 في إطلاق نار بفيلادلفيا الأمريكية
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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون على الأقل في إطلاق نار، في وقت متأخر من ليلة السبت، بفيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا الأمريكية.
واستجابت إدارة الشرطة إلى بلاغات تفيد بأن شخصا يحمل مسدسا وسط حشد كبير، بحسب "أسوشيتدبرس".
قال مفتش الشرطة دي إف بيس خلال مؤتمر صحفي إن إطلاق النار حدث في حشد
في وسط المدينة.
وأوضح أن أحد ضباط الشرطة أطلق النيران على المشتبه به، لكن ليس من الواضح إذا ما كان المشتبه به قد أصيب.
قال بيس: "يمكنك أن تتخيل أن هناك المئات من الأفراد يستمتعون بساوث ستريت، كما يفعلون في نهاية كل أسبوع عندما اندلع إطلاق النار هذا''.
وتقول السلطات إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات لكن تم ضبط سلاحين. ودعت الإدارة عبر "تويتر" إلى تجنب المنطقة، لافتة إلى إصابة عدة أشخاص.