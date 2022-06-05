https://arabic.sputniknews.com/20220605/مصرع-4-أشخاص-إثر-حريق-غابات-شمال-غربي-باكستان-1063103536.html
مصرع 4 أشخاص إثر حريق غابات شمال غربي باكستان
مصرع 4 أشخاص إثر حريق غابات شمال غربي باكستان
لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، إثر اندلاع حريق هائل في غابة على ارتفاع عال شمال غربي باكستان. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T03:18+0000
2022-06-05T03:18+0000
2022-06-05T03:18+0000
أخبار باكستان
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واجتاحت حرائق الغابات، الثانية التي تتعرض لها البلاد في أقل من أسبوعين، مساحات شاسعة في منطقة شانغلا التابعة إلى إقليم خيبر باختونخوا، المتاخم لأفغانستان المجاورة.وقال ضياء الرحمن، المسؤول المحلي في شانغلا، في تصريح صحفي، إن القتلى هم ثلاث نساء وقاصر".وأضاف المسؤول أنه "تم انتشال الجثث، ونقلها إلى مستشفى محلي".وأكد أن "السلطات المختصة أرسلت المزيد من الفرق إلى الموقع حيث يكافح رجال الإطفاء لإخماد النيران، رغم صعوبة التضاريس الجبلية للمنطقة المتضررة".
https://arabic.sputniknews.com/20220603/الجيش-الباكستاني-يعلن-مقتل-جندي-في-هجوم-إرهابي-على-نقطة-تفتيش-عسكرية-1063031570.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار باكستان
مصرع 4 أشخاص إثر حريق غابات شمال غربي باكستان
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لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، إثر اندلاع حريق هائل في غابة على ارتفاع عال شمال غربي باكستان.
واجتاحت حرائق الغابات، الثانية التي تتعرض لها البلاد في أقل من أسبوعين، مساحات شاسعة في منطقة شانغلا التابعة إلى إقليم خيبر باختونخوا، المتاخم لأفغانستان المجاورة.
وقال ضياء الرحمن، المسؤول المحلي في شانغلا، في تصريح صحفي، إن القتلى هم ثلاث نساء وقاصر
".
وأضاف المسؤول أنه "تم انتشال الجثث، ونقلها إلى مستشفى محلي".
وأكد أن "السلطات المختصة أرسلت المزيد من الفرق إلى الموقع حيث يكافح رجال الإطفاء لإخماد النيران، رغم صعوبة التضاريس الجبلية للمنطقة المتضررة".