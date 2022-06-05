عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/مصر-تتبرع-بـ30-مليون-جرعة-لقاح-للتطعيم-ضد-كورونا-في-أفريقيا-فيديو-1063125782.html
مصر تتبرع بـ30 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد كورونا في أفريقيا... فيديو
مصر تتبرع بـ30 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد كورونا في أفريقيا... فيديو
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مبادرة لتقديم 30 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا في أفريقيا، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T13:18+0000
2022-06-05T13:18+0000
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104335/00/1043350004_0:277:2888:1902_1920x0_80_0_0_4f8561913833cc15e90036f9cbb6d5ed.jpg
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "صحة أفريقيا"، اليوم الأحد.وقال السيسي إن "مصر لديها إخلاص ودعم ومستعدة لتقديم التدريب والمشاركة والتعليم والعلاج ونقل أو تبادل الخبرات، وأيضا في صناعة الدواء لأفريقيا".وأضاف: "مصر كدول عدة في أفريقيا، موادرها وقدراتها محدودة وعدد سكانها غير قليل، لكننا مستعدون للتعاون في كل المجالات التي تأملون التعاون معكم فيها".وأشار إلى أن "القدرات في مصر متاحة للأشقاء الأفارقة"، مؤكدا أن هذا ليس كلاما سياسيا، وأن "القاهرة تشعر بالتقدير والاحترام الإنساني لكل من يعاني في أفريقيا وباقي دول العالم". وفي هذا الصدد، أكد السيسي أن مصر سوف تقدم 30 مليون جرعة لقاح كورونا للأشقاء في الدول الأفريقية.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104335/00/1043350004_175:0:2888:2035_1920x0_80_0_0_79daf030e25985770f8493192b0ab43b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن

مصر تتبرع بـ30 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد كورونا في أفريقيا... فيديو

13:18 GMT 05.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirdaالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مبادرة لتقديم 30 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا في أفريقيا، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "صحة أفريقيا"، اليوم الأحد.
وقال السيسي إن "مصر لديها إخلاص ودعم ومستعدة لتقديم التدريب والمشاركة والتعليم والعلاج ونقل أو تبادل الخبرات، وأيضا في صناعة الدواء لأفريقيا".
وأضاف: "مصر كدول عدة في أفريقيا، موادرها وقدراتها محدودة وعدد سكانها غير قليل، لكننا مستعدون للتعاون في كل المجالات التي تأملون التعاون معكم فيها".
وأشار إلى أن "القدرات في مصر متاحة للأشقاء الأفارقة"، مؤكدا أن هذا ليس كلاما سياسيا، وأن "القاهرة تشعر بالتقدير والاحترام الإنساني لكل من يعاني في أفريقيا وباقي دول العالم".
وفي هذا الصدد، أكد السيسي أن مصر سوف تقدم 30 مليون جرعة لقاح كورونا للأشقاء في الدول الأفريقية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала