https://arabic.sputniknews.com/20220605/مصر-تتبرع-بـ30-مليون-جرعة-لقاح-للتطعيم-ضد-كورونا-في-أفريقيا-فيديو-1063125782.html
مصر تتبرع بـ30 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد كورونا في أفريقيا... فيديو
مصر تتبرع بـ30 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد كورونا في أفريقيا... فيديو
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مبادرة لتقديم 30 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا في أفريقيا، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T13:18+0000
2022-06-05T13:18+0000
2022-06-05T13:18+0000
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار مصر الآن
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جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "صحة أفريقيا"، اليوم الأحد.وقال السيسي إن "مصر لديها إخلاص ودعم ومستعدة لتقديم التدريب والمشاركة والتعليم والعلاج ونقل أو تبادل الخبرات، وأيضا في صناعة الدواء لأفريقيا".وأضاف: "مصر كدول عدة في أفريقيا، موادرها وقدراتها محدودة وعدد سكانها غير قليل، لكننا مستعدون للتعاون في كل المجالات التي تأملون التعاون معكم فيها".وأشار إلى أن "القدرات في مصر متاحة للأشقاء الأفارقة"، مؤكدا أن هذا ليس كلاما سياسيا، وأن "القاهرة تشعر بالتقدير والاحترام الإنساني لكل من يعاني في أفريقيا وباقي دول العالم". وفي هذا الصدد، أكد السيسي أن مصر سوف تقدم 30 مليون جرعة لقاح كورونا للأشقاء في الدول الأفريقية.
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مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن
مصر تتبرع بـ30 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد كورونا في أفريقيا... فيديو
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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مبادرة لتقديم 30 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا في أفريقيا، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري
ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "صحة أفريقيا"، اليوم الأحد.
وقال السيسي إن "مصر لديها إخلاص ودعم ومستعدة لتقديم التدريب والمشاركة والتعليم والعلاج ونقل أو تبادل الخبرات، وأيضا في صناعة الدواء لأفريقيا".
وأضاف: "مصر كدول عدة في أفريقيا، موادرها وقدراتها محدودة وعدد سكانها غير قليل، لكننا مستعدون للتعاون في كل المجالات التي تأملون التعاون معكم فيها".
وأشار إلى أن "القدرات في مصر
متاحة للأشقاء الأفارقة"، مؤكدا أن هذا ليس كلاما سياسيا، وأن "القاهرة تشعر بالتقدير والاحترام الإنساني لكل من يعاني في أفريقيا وباقي دول العالم".
وفي هذا الصدد، أكد السيسي أن مصر سوف تقدم 30 مليون جرعة لقاح كورونا للأشقاء في الدول الأفريقية.