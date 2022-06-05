https://arabic.sputniknews.com/20220605/مفتي-سلطنة-عمان-يوجه-رسالة-للمسلمين-على-خلفية-التصريحات-الهندية-المسيئة-للنبي-محمد-1063129192.html
مفتي سلطنة عمان يوجه رسالة للمسلمين على خلفية التصريحات الهندية المسيئة للنبي محمد
مفتي سلطنة عمان يوجه رسالة للمسلمين على خلفية التصريحات الهندية المسيئة للنبي محمد
اعتبر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، أن الإساءات الصادرة في الهند إزاء الرسول محمد (ص) هي بمثابة حرب على كل مسلم. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T14:38+0000
2022-06-05T14:38+0000
2022-06-05T14:38+0000
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وقال الخليلي عبر حسابه الرسمي بتويتر، إن "الاجتراء الوقح البذيء من الناطق الرسمي باسم الحزب المتطرف الحاكم في الهند على رسول الإسلام صل الله عليه وسلم وعلى زوجه الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو حرب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها".وأضاف أن ذلك، "هو أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة".وكان المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند نافين كومار جيندال، والذي يقوده رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نشر تغريدة مسيئة للسيدة عائشة، فجرت غضب المسلمين.وفي تغريدته تطرق المتحدث باسم الحزب الحاكم بشكل مسيء، إلى زواج الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ من السيدة عائشة وهي لم تبلغ 10 سنوات.من جانبها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما وصفته بالإساءات الصادرة عن مسؤول بالحزب الحاكم في الهند للرسول محمد، داعية السلطات الهندية للتصدي بحزم لتلك الممارسات.وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام هندية، أن "الحزب الحاكم أوقف عضوية الناطق باسمه على خلفية تصريحاته المسيئة للرسول محمد".وأضاف أنه، "يعارض بشدة أي أيديولوجية تهين أو تحط من قدر أي طائفة أو دين".
https://arabic.sputniknews.com/20220605/الحزب-الحاكم-في-الهند-يعلن-احترامه-جميع-الأديان-ويندد-بشدة-بإهانة-أي-شخصيات-دينية-1063127944.html
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أخبار الهند اليوم, سلطنة عمان, العالم العربي
مفتي سلطنة عمان يوجه رسالة للمسلمين على خلفية التصريحات الهندية المسيئة للنبي محمد
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اعتبر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، أن الإساءات الصادرة في الهند إزاء الرسول محمد (ص) هي بمثابة حرب على كل مسلم.
وقال الخليلي عبر حسابه الرسمي بتويتر، إن "الاجتراء الوقح البذيء من الناطق الرسمي باسم الحزب المتطرف الحاكم في الهند على رسول الإسلام صل الله عليه وسلم وعلى زوجه الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو حرب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها".
وأضاف أن ذلك، "هو أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة".
وكان المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند نافين كومار جيندال، والذي يقوده رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نشر تغريدة مسيئة للسيدة عائشة، فجرت غضب المسلمين.
وفي تغريدته تطرق المتحدث باسم الحزب الحاكم بشكل مسيء، إلى زواج الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ من السيدة عائشة وهي لم تبلغ 10 سنوات.
من جانبها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي
، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما وصفته بالإساءات الصادرة عن مسؤول بالحزب الحاكم في الهند للرسول محمد، داعية السلطات الهندية للتصدي بحزم لتلك الممارسات.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام هندية، أن "الحزب الحاكم أوقف عضوية الناطق باسمه على خلفية تصريحاته المسيئة للرسول محمد".
كما أصدر حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي الحاكم بيانا، أكد فيه احترامه لجميع الأديان وتنديده بشدة بإهانة أي شخصيات دينية.
وأضاف أنه، "يعارض بشدة أي أيديولوجية تهين أو تحط من قدر أي طائفة أو دين".