https://arabic.sputniknews.com/20220605/مقتل-العديد-من-المصلين-في-هجوم-استهدف-كنيسة-جنوب-غربي-نيجيريا-1063129353.html
مقتل العديد من المصلين في هجوم استهدف كنيسة جنوب غربي نيجيريا
مقتل العديد من المصلين في هجوم استهدف كنيسة جنوب غربي نيجيريا
لقي العديد من المصلين مصرعهم في هجوم استهدف كنيسة كاثوليكية في شارع "أووا لووا" بمنطقة "أوو" الحكومية المحلية بولاية "أوندو" (جنوب غربي نيجيريا). 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T14:40+0000
2022-06-05T14:40+0000
2022-06-05T14:42+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ذكر موقع "دايلي تراست" المحلي، اليوم الأحد، أن "العديد من المصلين لقوا مصرعهم فى انفجار هز كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية"، مضيفا أن بعض المصادر قالت: إن "مسلحين فتحوا النار على المصلين".وأشار الموقع إلى أن فونميلايو أودونلامي، مسؤول العلاقات العامة بالشرطة في "أوندو"، أكد "وقوع الحادث، وأن التحقيقات جارية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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مقتل العديد من المصلين في هجوم استهدف كنيسة جنوب غربي نيجيريا
14:40 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 14:42 GMT 05.06.2022) تابعنا عبر
لقي العديد من المصلين مصرعهم في هجوم استهدف كنيسة كاثوليكية في شارع "أووا لووا" بمنطقة "أوو" الحكومية المحلية بولاية "أوندو" (جنوب غربي نيجيريا).
القاهرة - سبوتنيك. ذكر موقع "دايلي تراست" المحلي، اليوم الأحد، أن "العديد من المصلين لقوا مصرعهم فى انفجار هز كنيسة
القديس فرانسيس الكاثوليكية"، مضيفا أن بعض المصادر قالت: إن "مسلحين فتحوا النار على المصلين".
وأشار الموقع إلى أن فونميلايو أودونلامي، مسؤول العلاقات العامة بالشرطة في "أوندو"، أكد "وقوع الحادث، وأن التحقيقات جارية".