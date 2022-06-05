عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/مقتل-العديد-من-المصلين-في-هجوم-استهدف-كنيسة-جنوب-غربي-نيجيريا-1063129353.html
مقتل العديد من المصلين في هجوم استهدف كنيسة جنوب غربي نيجيريا
مقتل العديد من المصلين في هجوم استهدف كنيسة جنوب غربي نيجيريا
لقي العديد من المصلين مصرعهم في هجوم استهدف كنيسة كاثوليكية في شارع "أووا لووا" بمنطقة "أوو" الحكومية المحلية بولاية "أوندو" (جنوب غربي نيجيريا). 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T14:40+0000
2022-06-05T14:42+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1049822284_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_add1a1a14a3a0f1376df917964823d17.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ذكر موقع "دايلي تراست" المحلي، اليوم الأحد، أن "العديد من المصلين لقوا مصرعهم فى انفجار هز كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية"، مضيفا أن بعض المصادر قالت: إن "مسلحين فتحوا النار على المصلين".وأشار الموقع إلى أن فونميلايو أودونلامي، مسؤول العلاقات العامة بالشرطة في "أوندو"، أكد "وقوع الحادث، وأن التحقيقات جارية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1049822284_166:0:1974:1356_1920x0_80_0_0_ef774a0da2e77c44a1ad99657fcdfb26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

مقتل العديد من المصلين في هجوم استهدف كنيسة جنوب غربي نيجيريا

14:40 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 14:42 GMT 05.06.2022)
© flickr.com / jbdodaneعلم نيجيريا
علم نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© flickr.com / jbdodane
تابعنا عبرTelegram
لقي العديد من المصلين مصرعهم في هجوم استهدف كنيسة كاثوليكية في شارع "أووا لووا" بمنطقة "أوو" الحكومية المحلية بولاية "أوندو" (جنوب غربي نيجيريا).
القاهرة - سبوتنيك. ذكر موقع "دايلي تراست" المحلي، اليوم الأحد، أن "العديد من المصلين لقوا مصرعهم فى انفجار هز كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية"، مضيفا أن بعض المصادر قالت: إن "مسلحين فتحوا النار على المصلين".

وأشار الموقع إلى أن فونميلايو أودونلامي، مسؤول العلاقات العامة بالشرطة في "أوندو"، أكد "وقوع الحادث، وأن التحقيقات جارية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала