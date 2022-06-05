https://arabic.sputniknews.com/20220605/منظمة-تونسية-300-ألف-مواطن-محرومون-من-المياه-الصالحة-للشرب-1063114673.html
منظمة تونسية: 300 ألف مواطن محرومون من المياه الصالحة للشرب
منظمة تونسية: 300 ألف مواطن محرومون من المياه الصالحة للشرب
قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأحد، إن أكثر من 300 ألف مواطن لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب تماما، في الوقت الذي تستهلك فيه... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T10:37+0000
2022-06-05T10:37+0000
2022-06-05T10:37+0000
أخبار تونس اليوم
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وتزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، ذكر المنتدى في بيان نقلته شبكة "نسمة" التونسية، أن شركة صناعية واحدة، تستهلك سنويا 8.9 مليون متر مكعب من الماء، وهو ما يعادل استهلاك ما يزيد على 100 ألف تونسي.وأضاف أن آلاف المواطنين يعيشون قرب منشآت تطلق السموم إلى الهواء والتربة والطبقة المائية، ما يضر بصحة هؤلاء التونسيين وأطفالهم، لافتا في الوقت ذاته إلى جهود الحكومات المتعاقبة في تجريم "الحراك البيئي المتنامي".ودعا إلى تبني توجهات بيئية جديدة مدعومة بأطر تشريعية وتتناسق مع المعاهدات الدولية، إلى جانب التحذير من المخاطر المحيطة بالبيئة والعمل على تجنبها، بالتوازي مع مراعاة مبدأ المساواة والعدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/وزير-التربية-التونسي-لا-تسامح-مطلقا-مع-التحرش-وتزوير-الشهادات-1063101498.html
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أخبار تونس اليوم
منظمة تونسية: 300 ألف مواطن محرومون من المياه الصالحة للشرب
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قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأحد، إن أكثر من 300 ألف مواطن لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب تماما، في الوقت الذي تستهلك فيه الصناعة قدرا هائلا من الماء.
وتزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، ذكر المنتدى في بيان نقلته شبكة "نسمة" التونسية، أن شركة صناعية واحدة، تستهلك سنويا 8.9 مليون متر مكعب من الماء، وهو ما يعادل استهلاك
ما يزيد على 100 ألف تونسي.
وأضاف أن آلاف المواطنين يعيشون قرب منشآت تطلق السموم إلى الهواء والتربة والطبقة المائية، ما يضر بصحة هؤلاء التونسيين وأطفالهم، لافتا في الوقت ذاته إلى جهود الحكومات المتعاقبة في تجريم "الحراك البيئي المتنامي".
ودعا إلى تبني توجهات بيئية جديدة مدعومة بأطر تشريعية وتتناسق مع المعاهدات الدولية، إلى جانب التحذير من المخاطر المحيطة بالبيئة والعمل على تجنبها، بالتوازي مع مراعاة مبدأ المساواة والعدالة.