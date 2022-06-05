عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/نائب-كويتي-جميع-استثماراتنا-في-مصر-والدول-العربية-فاشلة-1063111048.html
نائب كويتي: جميع استثماراتنا في مصر والدول العربية "فاشلة"
نائب كويتي: جميع استثماراتنا في مصر والدول العربية "فاشلة"
انتقد النائب الكويتي بدر الحميدي، اليوم الأحد، أن تقوم بلاده بضخ مزيد من الاستثمارات في الدول العربية، زاعما أنها بلا جدوى ووصفها بـ"الفاشلة". 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T09:35+0000
2022-06-05T09:35+0000
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103388/40/1033884044_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_6536d63a2c632d1262fd09394c54bb3e.jpg
وحسب صحيفة "القبس"، جاء ذلك ردا على تصريح وزير المالية الكويتي، عبد الوهاب الرشيد، بشأن زيادة استثمارات الكويت داخل مصر.وتابع: "استثمارات الكويت في المغرب خير دليل على ذلك"، مضيفا "أبلغني موظف مسؤول بأن السلطات المغربية تمنع خروج أي مبالغ سواء رأس المال أو الأرباح".وطالب النائب الكويتي وزير المالية بتوجيه استثمارات الكويت إلى الداخل. وأردف: "يفترض استثماراتنا تكون داخل الكويت بتطوير الجزر وبناء المصانع وتطوير الموانئ والتوجه إلى بناء الطاقة البديلة، وتنمية مشاريع الشباب وتطوير البنية التحتية وتطوير الكهرباء والطرق وتهيئة فرص العمل وتوفير الرعاية السكنية ومساعدة المواطنين المحتاجين".
https://arabic.sputniknews.com/20211011/زيادة-الاستثمارات-ونمو-الناتج-المحلي-ما-هي-الفوائد-الاقتصادية-لإنشاء-4-مناطق-اقتصادية-في-الكويت؟-1050408891.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103388/40/1033884044_240:0:4016:2832_1920x0_80_0_0_f3dead502a31329caf4445e5989d092a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

نائب كويتي: جميع استثماراتنا في مصر والدول العربية "فاشلة"

09:35 GMT 05.06.2022
© AP Photo / Gustavo Ferrariالبرلمان الكويتي
البرلمان الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Gustavo Ferrari
تابعنا عبرTelegram
انتقد النائب الكويتي بدر الحميدي، اليوم الأحد، أن تقوم بلاده بضخ مزيد من الاستثمارات في الدول العربية، زاعما أنها بلا جدوى ووصفها بـ"الفاشلة".
وحسب صحيفة "القبس"، جاء ذلك ردا على تصريح وزير المالية الكويتي، عبد الوهاب الرشيد، بشأن زيادة استثمارات الكويت داخل مصر.
ونقلت الصحيفة عن الحميدي، قوله إن "جميع الاستثمارات في مصر والدول العربية فاشلة ولم تأت بثمار".
وتابع: "استثمارات الكويت في المغرب خير دليل على ذلك"، مضيفا "أبلغني موظف مسؤول بأن السلطات المغربية تمنع خروج أي مبالغ سواء رأس المال أو الأرباح".
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2021
زيادة الاستثمارات ونمو الناتج المحلي… ما هي الفوائد الاقتصادية من إنشاء 4 مناطق اقتصادية في الكويت؟
11 أكتوبر 2021, 20:44 GMT
وطالب النائب الكويتي وزير المالية بتوجيه استثمارات الكويت إلى الداخل.
وأردف: "يفترض استثماراتنا تكون داخل الكويت بتطوير الجزر وبناء المصانع وتطوير الموانئ والتوجه إلى بناء الطاقة البديلة، وتنمية مشاريع الشباب وتطوير البنية التحتية وتطوير الكهرباء والطرق وتهيئة فرص العمل وتوفير الرعاية السكنية ومساعدة المواطنين المحتاجين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала