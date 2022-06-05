https://arabic.sputniknews.com/20220605/نائب-كويتي-جميع-استثماراتنا-في-مصر-والدول-العربية-فاشلة-1063111048.html

نائب كويتي: جميع استثماراتنا في مصر والدول العربية "فاشلة"

نائب كويتي: جميع استثماراتنا في مصر والدول العربية "فاشلة"

انتقد النائب الكويتي بدر الحميدي، اليوم الأحد، أن تقوم بلاده بضخ مزيد من الاستثمارات في الدول العربية، زاعما أنها بلا جدوى ووصفها بـ"الفاشلة". 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T09:35+0000

2022-06-05T09:35+0000

2022-06-05T09:35+0000

أخبار الكويت اليوم

العالم العربي

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وحسب صحيفة "القبس"، جاء ذلك ردا على تصريح وزير المالية الكويتي، عبد الوهاب الرشيد، بشأن زيادة استثمارات الكويت داخل مصر.وتابع: "استثمارات الكويت في المغرب خير دليل على ذلك"، مضيفا "أبلغني موظف مسؤول بأن السلطات المغربية تمنع خروج أي مبالغ سواء رأس المال أو الأرباح".وطالب النائب الكويتي وزير المالية بتوجيه استثمارات الكويت إلى الداخل. وأردف: "يفترض استثماراتنا تكون داخل الكويت بتطوير الجزر وبناء المصانع وتطوير الموانئ والتوجه إلى بناء الطاقة البديلة، وتنمية مشاريع الشباب وتطوير البنية التحتية وتطوير الكهرباء والطرق وتهيئة فرص العمل وتوفير الرعاية السكنية ومساعدة المواطنين المحتاجين".

https://arabic.sputniknews.com/20211011/زيادة-الاستثمارات-ونمو-الناتج-المحلي-ما-هي-الفوائد-الاقتصادية-لإنشاء-4-مناطق-اقتصادية-في-الكويت؟-1050408891.html

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أخبار الكويت اليوم, العالم العربي