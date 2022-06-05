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نادال يحقق لقب رولان غاروس للمرة الـ14
نادال يحقق لقب رولان غاروس للمرة الـ14
أثبت النجم الإسباني رافاييل نادال، صاحب الـ36 سنة، علو كعبه في بطولة رولان غاروس (إحدى بطولات الغراند سلام الكبرى)، بعد الفوز بها للمرة الـ14، وهذه المرة أمام... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T16:15+0000
2022-06-05T16:15+0000
رياضة
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ولم يتهاون نادال الملقب بالـ"ماتادور" مع الشاب النرويجي كاسبر رود، واكتسحه في مباراة استمرت لساعتين و18 دقيقة، سيطر عليها الإسباني تماما منذ البداية.وبهذا اللقب، حقق نادال (ملك الملاعب االترابية) اللقب رقم 14 في رولان غاروس، كما وصل للقب 22 في بطولات الغراند سلام، وهما رقمان تاريخيان لم يحققهما أحد في تاريخ اللعبة.يُذكر أن رافاييل نادال خاض النهائي الثاني له في عام 2022، فبعد تحقيقه لقب بطولة أستراليا المفتوحة بتفوقه على منافسه الروسي دانييل ميدفيديف، ها هو يحسم لقب بطولة رولان غاروس بتفوقه على النرويجي كاسبر رود، مؤكداً زعامته الكبيرة في الغراند سلام بكل قوة.
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رياضة

نادال يحقق لقب رولان غاروس للمرة الـ14

16:15 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULATرافاييل نادال يحقق لقب رولان غاروس للمرة الـ14
رافاييل نادال يحقق لقب رولان غاروس للمرة الـ14 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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أثبت النجم الإسباني رافاييل نادال، صاحب الـ36 سنة، علو كعبه في بطولة رولان غاروس (إحدى بطولات الغراند سلام الكبرى)، بعد الفوز بها للمرة الـ14، وهذه المرة أمام منافسه النرويجي كاسبر رود، صاحب الـ24 سنة، بثلاث مجموعات نظيفة (6 - 3)، (6 - 3) و(6 - صفر).
ولم يتهاون نادال الملقب بالـ"ماتادور" مع الشاب النرويجي كاسبر رود، واكتسحه في مباراة استمرت لساعتين و18 دقيقة، سيطر عليها الإسباني تماما منذ البداية.
وبهذا اللقب، حقق نادال (ملك الملاعب االترابية) اللقب رقم 14 في رولان غاروس، كما وصل للقب 22 في بطولات الغراند سلام، وهما رقمان تاريخيان لم يحققهما أحد في تاريخ اللعبة.
يُذكر أن رافاييل نادال خاض النهائي الثاني له في عام 2022، فبعد تحقيقه لقب بطولة أستراليا المفتوحة بتفوقه على منافسه الروسي دانييل ميدفيديف، ها هو يحسم لقب بطولة رولان غاروس بتفوقه على النرويجي كاسبر رود، مؤكداً زعامته الكبيرة في الغراند سلام بكل قوة.
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