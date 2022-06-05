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نيجيريا... ارتفاع قتلى الهجوم المسلح على كنيسة إلى 50 شخصا
نيجيريا... ارتفاع قتلى الهجوم المسلح على كنيسة إلى 50 شخصا
لقى حوالي 50 شخصا مصرعهم، فضلا عن إصابة العديد إثر هجوم مسلح شنه مسلحون مجهولون على كنيسة كاثوليكية بمنطقة "أوو" الحكومية المحلية بولاية "أوندو" (جنوب غربي... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T17:49+0000
2022-06-05T17:49+0000
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وقال موقع "ذا جارديان": إن "مجموعة من المهاجمين اقتحموا كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية خلال قداس الأحد، وفتحوا النار على أبناء الرعية كما فجر المهاجمون عدة عبوات في الكنسية ما أسفر عن مقتل حوالي 50 شخصا".ونقل الموقع عن المشرع بالولاية أوجونموولاسويي أولوولي قوله، إن "من بين القتلى أطفال كثيرون".وقال أديليجبي تيميلين، الذي يمثل منطقة أوو في المجلس التشريعي الأدنى لنيجيريا، إن "القس اختطف هو الآخر".ومن جانبه، دان حاكم ولاية أوندو، أراكونرين أولواروتيمي أكريدولو، "الهجوم الدنيء والشيطاني"، وتعهد بالعثور على المهاجمين وسط احتجاج وصدمة في نيجيريا بسبب عمليات القتل"، وذلك وفقا للصحيفة.ونقل "ذا جارديان" عن أحد المتطوعين في إحدى مستشفيات المدينة يدعى أجيبولا قوله إنه رأى "ما لا يقل عن 50 جثة، والعديد من المصابين بجروح من الرصاص والمتفجرات يعالجون من قبل المسعفين".وقال إن "المستشفيات المحلية توجه نداءات عاجلة للتبرع بالدم".وقال المصدر لوسائل الإعلام إنه "من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى قريبًا، حيث أصيب الكثيرون بجروح خطيرة في إطلاق النار. ونقل الجرحى الى مركز طبي. لا يزال عددهم غير معروف".وقالت ممرضة لصحيفة "نيجيريان تريبيون" إن "المستشفى يفتقر إلى المواد اللازمة لتقديم المساعدة الطبية لجميع الضحايا، مشددة أهمية نقل بعض الجرحى الى مركز طبي خاص".وبحسب الصحيفة فإن الجناة فروا من مكان الحادث بعد إطلاق النار. ويجري التحقيق في تفاصيل الحادث.يُذكر إلى أنه في نهاية آيار/مايو الماضي، تعرضت كاتدرائية العائلة المقدسة في سوكوتو، وهي مدينة كبيرة يبلغ عدد سكانها ستمائة ألف نسمة، في شمال غربي نيجيريا، وكنيسة القديس كيفين جيدان ديري، في الطريق الشرقي، في نفس الأبرشية، للهجوم وإضرام النار من قبل متظاهرين.يُشار إلى أن الشرطة النيجيرية كانت قد أعلنت في نهاية آيار/مايو الماضي أن رئيس الكنيسة الميثودية في نيجيريا، الأسقف صموئيل كانو، وإثنين من القساوسة، اختطفوا في ولاية أبيا الجنوبية الشرقية.وفي آذار/مارس من العام الماضي، اقتحم قطاع طرق كنيسة كاثوليكية وقتلوا قسا وثلاثة مواطنين في ولاية بينو في نيجيريا.
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نيجيريا... ارتفاع قتلى الهجوم المسلح على كنيسة إلى 50 شخصا

17:49 GMT 05.06.2022
© flickr.com / jbdodaneعلم نيجيريا
علم نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© flickr.com / jbdodane
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لقى حوالي 50 شخصا مصرعهم، فضلا عن إصابة العديد إثر هجوم مسلح شنه مسلحون مجهولون على كنيسة كاثوليكية بمنطقة "أوو" الحكومية المحلية بولاية "أوندو" (جنوب غربي نيجيريا).
وقال موقع "ذا جارديان": إن "مجموعة من المهاجمين اقتحموا كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية خلال قداس الأحد، وفتحوا النار على أبناء الرعية كما فجر المهاجمون عدة عبوات في الكنسية ما أسفر عن مقتل حوالي 50 شخصا".

ونقل الموقع عن المشرع بالولاية أوجونموولاسويي أولوولي قوله، إن "من بين القتلى أطفال كثيرون".

وقال أديليجبي تيميلين، الذي يمثل منطقة أوو في المجلس التشريعي الأدنى لنيجيريا، إن "القس اختطف هو الآخر".

ومن جانبه، دان حاكم ولاية أوندو، أراكونرين أولواروتيمي أكريدولو، "الهجوم الدنيء والشيطاني"، وتعهد بالعثور على المهاجمين وسط احتجاج وصدمة في نيجيريا بسبب عمليات القتل"، وذلك وفقا للصحيفة.

ونقل "ذا جارديان" عن أحد المتطوعين في إحدى مستشفيات المدينة يدعى أجيبولا قوله إنه رأى "ما لا يقل عن 50 جثة، والعديد من المصابين بجروح من الرصاص والمتفجرات يعالجون من قبل المسعفين".

وقال إن "المستشفيات المحلية توجه نداءات عاجلة للتبرع بالدم".

وقال المصدر لوسائل الإعلام إنه "من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى قريبًا، حيث أصيب الكثيرون بجروح خطيرة في إطلاق النار. ونقل الجرحى الى مركز طبي. لا يزال عددهم غير معروف".

وقالت ممرضة لصحيفة "نيجيريان تريبيون" إن "المستشفى يفتقر إلى المواد اللازمة لتقديم المساعدة الطبية لجميع الضحايا، مشددة أهمية نقل بعض الجرحى الى مركز طبي خاص".

وبحسب الصحيفة فإن الجناة فروا من مكان الحادث بعد إطلاق النار. ويجري التحقيق في تفاصيل الحادث.

يُذكر إلى أنه في نهاية آيار/مايو الماضي، تعرضت كاتدرائية العائلة المقدسة في سوكوتو، وهي مدينة كبيرة يبلغ عدد سكانها ستمائة ألف نسمة، في شمال غربي نيجيريا، وكنيسة القديس كيفين جيدان ديري، في الطريق الشرقي، في نفس الأبرشية، للهجوم وإضرام النار من قبل متظاهرين.

يُشار إلى أن الشرطة النيجيرية كانت قد أعلنت في نهاية آيار/مايو الماضي أن رئيس الكنيسة الميثودية في نيجيريا، الأسقف صموئيل كانو، وإثنين من القساوسة، اختطفوا في ولاية أبيا الجنوبية الشرقية.

وفي آذار/مارس من العام الماضي، اقتحم قطاع طرق كنيسة كاثوليكية وقتلوا قسا وثلاثة مواطنين في ولاية بينو في نيجيريا.
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