https://arabic.sputniknews.com/20220605/هزة-أرضية-بقوة-52-درجات-تضرب-جنوب-المكسيك-1063104428.html
هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب جنوبي المكسيك
هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب جنوبي المكسيك
أفادت هيئة رصد الزلازل الوطنية في المكسيك، بأنها رصدت هزة أرضية بقوة 5.2 درجة بمقياس ريختر على ساحل المحيط الهادئ بجنوب البلاد. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T05:06+0000
2022-06-05T05:06+0000
2022-06-05T05:13+0000
أخبار المكسيك
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وأوضحت الهيئة أنها رصدت الهزة على بعد 82 كم جنوب شرقي مدينة سيوداد إيدالغو بولاية تشياباس. مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان بعمق 10 كيلومترات.وأشارت الخدمة إلى تسجيل الزلزال بمنطقة تعرف نشاطا زلزاليا كبيرا طوال فترات السنة.وتقع المكسيك في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يؤدي التقاء الصفائح التكتونية إلى تزايد الأنشطة الزلزالية.وشهدت البلاد زلزالا مدمرا بقوة 7.1 درجات سنة 2017، تسبب في مقتل 369 شخصا، إضافة إلى آخر بقوة 8.2 درجة تسبب في مقتل عشرة آلاف شخص وجرح ثلاثين ألفا آخرين في سنة 1985.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/المكسيك-تعلن-عن-تسجيل-أول-إصابة-بجدري-القردة-1062833131.html
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أخبار المكسيك
هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب جنوبي المكسيك
05:06 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 05:13 GMT 05.06.2022) تابعنا عبر
أفادت هيئة رصد الزلازل الوطنية في المكسيك، بأنها رصدت هزة أرضية بقوة 5.2 درجة بمقياس ريختر على ساحل المحيط الهادئ بجنوب البلاد.
وأوضحت الهيئة أنها رصدت الهزة على بعد 82 كم جنوب شرقي مدينة سيوداد إيدالغو بولاية تشياباس. مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان بعمق 10 كيلومترات.
وتقع المكسيك في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يؤدي التقاء الصفائح التكتونية إلى تزايد الأنشطة الزلزالية.
وشهدت البلاد زلزالا مدمرا بقوة 7.1 درجات سنة 2017، تسبب في مقتل 369 شخصا، إضافة إلى آخر بقوة 8.2 درجة تسبب في مقتل عشرة آلاف شخص وجرح ثلاثين ألفا آخرين في سنة 1985.