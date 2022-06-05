https://arabic.sputniknews.com/20220605/هل-يستطيع-العراق-استثمار-العائدات-النفطية-الكبيرة-1063116481.html
هل يستطيع العراق استثمار العائدات النفطية الكبيرة؟
هل يستطيع العراق استثمار العائدات النفطية الكبيرة؟
أظهرت توقعات أعدت في شهر أبريل/نيسان 2022 أن الاقتصاد العالمي هذا العام من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.6%، ويأتي ذلك في ظل ضغوطات يتعرض لها. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T11:07+0000
2022-06-05T11:07+0000
2022-06-05T11:07+0000
راديو
هموم عراقية
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هل يستطيع العراق استثمار العائدات النفطية الكبيرة
هل يستطيع العراق استثمار العائدات النفطية الكبيرة
ونشرت محطة RT نقلاً عن موقع "ستاتيستا"، وهي شركة ألمانية متخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أن الاقتصاد العراقي سينمو بوتيرة 9.5% هذا العام وسيحتل المرتبة الثانية في القائمة بعد غيانا، التي ستتصدر اقتصادات العالم بالنمو، إذ يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 47.2%.فهل يستفيد العراق من الأزمة العالمية؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
هل يستطيع العراق استثمار العائدات النفطية الكبيرة؟
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أظهرت توقعات أعدت في شهر أبريل/نيسان 2022 أن الاقتصاد العالمي هذا العام من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.6%، ويأتي ذلك في ظل ضغوطات يتعرض لها.
ونشرت محطة RT نقلاً عن موقع "ستاتيستا"، وهي شركة ألمانية متخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أن الاقتصاد العراقي سينمو بوتيرة 9.5% هذا العام وسيحتل المرتبة الثانية في القائمة بعد غيانا، التي ستتصدر اقتصادات العالم بالنمو، إذ يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 47.2%.
فهل يستفيد العراق من الأزمة العالمية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:
"إن هذا التقرير بني على أساس التوقعات في الإيرادات المالية التي يحصل عليها العراق نتيجة ارتفاع أسعار النفط، فالعراق ما زال يعمل بنظام التقشف الذي بدأ في العام 2014 نتيجة انخفاض أسعار النفط واجتياح تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) لثلث مساحة العراق، فمع حالة التقشف هذه وزيادة أسعار النفط أصبحت إيرادات العراق كبيرة جدا، لكن هذا النمو هو نمو مالي وليس اقتصادي، إذ ما زال الاقتصاد العراقي يعتمد على الإيرادات النفطية، بينما غير النفطية ما زالت تشكل نسبة 6% فقط من إيرادات العراق، لذا تم احتساب هذا النمو على أساس زيادة معدل دخل الفرد العراقي قياسا بالإيرادات، في ظل غياب شبه تام للمشاريع الحقيقية، أي لا يوجد نمو اقتصادي حقيقي، فلو تراجعت أسعار النفط فإن توقعات نمو العراق ستتغير".
وأضاف الهماشي، "لم تطرح الحكومة العراقية أية خطة لاستثمار الأموال الفائضة بسبب ارتفاع أسعار النفط، رغم أنها طرحت الورقة البيضاء والورقة الخضراء اللتين تستندان على توصيات صندوق النقد الدولي، لكن الفساد يقف عقبة بوجه أي نهوض اقتصادي، فالورقة البيضاء طبقت في جانب واحد يتعلق بفرض الرسوم والضرائب، وهو موضوع قد يؤدي إلى توقف بعض النشاطات الاقتصادية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق