https://arabic.sputniknews.com/20220605/وزير-الخارجية-الإيراني-يزور-أنقرة-لبحث-العملية-العسكرية-التركية-المحتملة-ضد-أكراد-سوريا-والعراق-1063134279.html
وزير الخارجية الإيراني يزور أنقرة لبحث العملية العسكرية التركية المحتملة ضد "أكراد سوريا والعراق"
وزير الخارجية الإيراني يزور أنقرة لبحث العملية العسكرية التركية المحتملة ضد "أكراد سوريا والعراق"
يتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، غدا الإثنين، إلى أنقرة، في أول زيارة له منذ تسلمه منصبه، لبحث العديد من الملفات، على رأسها العملية العسكرية... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T16:10+0000
2022-06-05T16:10+0000
2022-06-05T16:10+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقالت وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا، إن "عبد اللهيان سيتوجه الإثنين، إلى تركيا في أول زيارة رسمية له"، مشيرة إلى أنه "سيتم عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركمانستان وأذربيجان وتركيا في إسطنبول".وأضافت الوكالة، أن "وزراء خارجية تركمانستان وأذربيجان وألمانيا وهولندا وشمال مقدونيا وروسيا، سيقومون بزيارة تركيا غدا وفي الأيام المقبلة".وكانت تركيا أطلقت، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2019، عملية أسمتها "نبع السلام" شرق نهر الفرات ضد الوحدات الكردية.وفي السابع عشر من الشهر ذاته، علقت أنقرة عملياتها بعد توصلها لاتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بسحب الأكراد من المنطقة؛ تلاها اتفاق آخر مع روسيا في سوتشي في 22 من الشهر ذاته.وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بأنها ذراع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة "إرهابية"، إضافة لاتهامها لها بالوقوف خلف تفجيرات عدة في منطقة عملية نبع السلام التي تسيطر عليها القوات التركية؛ طالت حواجز للجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة الموالية له.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/أردوغان-تركيا-ستجري-عمليات-عسكرية-جديدة-في-سوريا-لضمان-الأمن-على-الحدود-الجنوبية--1063064826.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران
وزير الخارجية الإيراني يزور أنقرة لبحث العملية العسكرية التركية المحتملة ضد "أكراد سوريا والعراق"
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يتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، غدا الإثنين، إلى أنقرة، في أول زيارة له منذ تسلمه منصبه، لبحث العديد من الملفات، على رأسها العملية العسكرية التركية المحتملة ضد "أكراد سوريا والعراق".
وقالت وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا
، إن "عبد اللهيان سيتوجه الإثنين، إلى تركيا في أول زيارة رسمية له"، مشيرة إلى أنه "سيتم عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركمانستان وأذربيجان وتركيا في إسطنبول".
وأضافت الوكالة، أن "وزراء خارجية تركمانستان وأذربيجان وألمانيا وهولندا وشمال مقدونيا وروسيا، سيقومون بزيارة تركيا غدا وفي الأيام المقبلة".
وكانت تركيا أطلقت، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2019، عملية أسمتها "نبع السلام" شرق نهر الفرات ضد الوحدات الكردية.
وفي السابع عشر من الشهر ذاته، علقت أنقرة عملياتها بعد توصلها لاتفاق مع الولايات المتحدة
يقضي بسحب الأكراد من المنطقة؛ تلاها اتفاق آخر مع روسيا في سوتشي في 22 من الشهر ذاته.
وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بأنها ذراع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة "إرهابية"، إضافة لاتهامها لها بالوقوف خلف تفجيرات عدة في منطقة عملية نبع السلام التي تسيطر عليها القوات التركية
؛ طالت حواجز للجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة الموالية له.