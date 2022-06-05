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https://arabic.sputniknews.com/20220605/وزير-الطاقة-الإيراني-يزور-العراق-للبحث-في-حل-للخلاف-المائي-1063137020.html
وزير الطاقة الإيراني يزور العراق للبحث في حل للخلاف المائي
وزير الطاقة الإيراني يزور العراق للبحث في حل للخلاف المائي
كشف مصدر حكومي عراقي، أمس السبت، عن زيارة مرتقبة لوزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، إلى العراق الأسبوع الجاري. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T16:52+0000
2022-06-05T16:52+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني الفرات نيوز، مساء أمس السبت، عن المصدر الحكومي العراقي، أن الوزير الإيراني سيزور البلاد، هذا الأسبوع، ليجتمع بوزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، بهدف مناقشة مسألة الحصص المائية للعراق.وأفاد المصدر العراقي بأن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان سيناقش مع رشيد الحمداني قضايا أخرى تتعلق بالمياه والطاقة.ويذكر أن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد أعلن في وقت سابق عن زيارات قريبة متبادلة لوفود بين بلاده وإيران بهدف بحث مشكلة التصحر وسبل مكافحتها بالإضافة إلى ملف المياه والأنهار المشتركة بين البلدين.وكانت السلطات العراقية قد كشفت عن إمكانية الاستفادة من مياه الخليج لمعالجة التصحر في العراق، مشيرة إلى حل بشأن ذلك.وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأحد، إن "نقل المياه من الخليج أمر من الصعب أن يتحقق بسبب الارتفاعات العالية للصحراء التي تتجاوز مئات الأمتار فوق مستوى سطح البحر"، لافتاً الى أن "الحلَّ يجب أن يتمَّ عبر تحلية مياه البحر والذي عمل عليه عدد من دول الخليج ومصر".وأشار إلى أن "نقل المياه من البحار إلى الصحراء يحتاج إلى تكلفة خيالية، بالإضافة إلى أن نقل المياه يؤثر في البيئة والمياه الجوفية كون مياه البحر ترتفع فيها نسبة الملوحة إلى مستويات كبيرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220605/العراق-يعلق-على-إمكانية-الاستعانة-بمياه-الخليج-لمعالجة-التصحر-1063108516.html
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العراق, إيران, العالم العربي

وزير الطاقة الإيراني يزور العراق للبحث في حل للخلاف المائي

16:52 GMT 05.06.2022
انخفاض تاريخي في منسوب نهر الفرات ينذر بكارثة إنسانية وبيئية خطيرة شرقي سوريا
انخفاض تاريخي في منسوب نهر الفرات ينذر بكارثة إنسانية وبيئية خطيرة شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
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كشف مصدر حكومي عراقي، أمس السبت، عن زيارة مرتقبة لوزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، إلى العراق الأسبوع الجاري.
ونقل الموقع الإلكتروني الفرات نيوز، مساء أمس السبت، عن المصدر الحكومي العراقي، أن الوزير الإيراني سيزور البلاد، هذا الأسبوع، ليجتمع بوزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، بهدف مناقشة مسألة الحصص المائية للعراق.
رحلة البحث عن ضحايا ابتلعهم نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
العراق يعلق على إمكانية الاستعانة بمياه الخليج لمعالجة التصحر
08:21 GMT
وأفاد المصدر العراقي بأن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان سيناقش مع رشيد الحمداني قضايا أخرى تتعلق بالمياه والطاقة.ويذكر أن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد أعلن في وقت سابق عن زيارات قريبة متبادلة لوفود بين بلاده وإيران بهدف بحث مشكلة التصحر وسبل مكافحتها بالإضافة إلى ملف المياه والأنهار المشتركة بين البلدين.
وكانت السلطات العراقية قد كشفت عن إمكانية الاستفادة من مياه الخليج لمعالجة التصحر في العراق، مشيرة إلى حل بشأن ذلك.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأحد، إن "نقل المياه من الخليج أمر من الصعب أن يتحقق بسبب الارتفاعات العالية للصحراء التي تتجاوز مئات الأمتار فوق مستوى سطح البحر"، لافتاً الى أن "الحلَّ يجب أن يتمَّ عبر تحلية مياه البحر والذي عمل عليه عدد من دول الخليج ومصر".
وأشار إلى أن "نقل المياه من البحار إلى الصحراء يحتاج إلى تكلفة خيالية، بالإضافة إلى أن نقل المياه يؤثر في البيئة والمياه الجوفية كون مياه البحر ترتفع فيها نسبة الملوحة إلى مستويات كبيرة".
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