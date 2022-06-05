https://arabic.sputniknews.com/20220605/وصول-ثلاثة-رواد-إلى-محطة-الفضاء-الصينية-1063130657.html
وصول ثلاثة رواد إلى محطة الفضاء الصينية
وصول ثلاثة رواد إلى محطة الفضاء الصينية
وصل ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى محطة الفضاء الصينية، اليوم الأحد، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الصينية للرحلات البشرية، في أحدث خطوة في طريق بكين لتصبح قوة فضائية... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T14:57+0000
2022-06-05T14:57+0000
2022-06-05T14:57+0000
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وقالت وكالة "فرانس برس" إن الثلاثي انطلق بصاروخ "لونغ مارش -2 إف" من مركز إطلاق "جيوتشيوان" في صحراء جوبي شمال غربي الصين، حسبما ذكرت شبكة "سى سي تي في" الحكومية.وقالت الشبكة في وقت سابق، إن الفريق مكلف باستكمال بناء محطة الفضاء، فضلا عن "تشغيل المعدات" وإجراء التجارب العلمية.ودخل رواد الفضاء الوحدة المركزية لمحطة تيانجونج الصينية حوالي الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش. كما ذكرت قناة CCTV أن الرحلة استغرقت "سبع ساعات طيران"، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل محطة تيانجونج، وتعني "القصر السماوي" ، بكامل طاقتها بحلول نهاية العام الجاري.يذكر أن الصين كانت قد أطلقت، اليوم الأحد، المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-14"، لترسل ثلاثة رواد فضاء إلى مجموعة محطتها الفضائية في مهمة تستغرق ستة أشهر.وسيتعاون رواد فضاء الثلاثة مع الفريق الأرضي لإكمال تجميع وبناء محطة تيانقونغ الفضائية، وتطويرها من هيكل أحادي الوحدة إلى مختبر فضاء وطني مؤلف من ثلاث وحدات - الوحدة الأساسية "تيانخه" والوحدتين المعمليتين "ونتيان" و"منغتيان".وبحسب وكالة شينخوا، "بعد حوالي 577 ثانية من الإطلاق، انفصلت المركبة الفضائية المأهولة شنتشو -14 عن الصاروخ ودخلت المدار المخصص، والطاقم في حالة جيدة، وأعلن نجاح الإطلاق"، وضم الطاقم ثلاثة رواد فضاء، قائد الطاقم تشين دونغ، كاي زوزهي، وأول رائدة فضاء صينية، ليو يانغ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, أخبار العالم الآن
وصول ثلاثة رواد إلى محطة الفضاء الصينية
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وصل ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى محطة الفضاء الصينية، اليوم الأحد، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الصينية للرحلات البشرية، في أحدث خطوة في طريق بكين لتصبح قوة فضائية رئيسية.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن الثلاثي انطلق بصاروخ "لونغ مارش -2 إف" من مركز إطلاق "جيوتشيوان" في صحراء جوبي شمال غربي الصين، حسبما ذكرت شبكة "سى سي تي في" الحكومية.
وقالت الشبكة في وقت سابق، إن الفريق مكلف باستكمال بناء محطة الفضاء، فضلا عن "تشغيل المعدات" وإجراء التجارب العلمية.
ودخل رواد الفضاء الوحدة المركزية
لمحطة تيانجونج الصينية حوالي الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش. كما ذكرت قناة CCTV أن الرحلة استغرقت "سبع ساعات طيران"، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل محطة تيانجونج، وتعني "القصر السماوي" ، بكامل طاقتها بحلول نهاية العام الجاري.
يذكر أن الصين كانت قد أطلقت، اليوم الأحد، المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-14"، لترسل ثلاثة رواد فضاء إلى مجموعة محطتها الفضائية في مهمة تستغرق ستة أشهر.
وسيتعاون رواد فضاء الثلاثة مع الفريق الأرضي لإكمال تجميع وبناء محطة تيانقونغ الفضائية
، وتطويرها من هيكل أحادي الوحدة إلى مختبر فضاء وطني مؤلف من ثلاث وحدات - الوحدة الأساسية "تيانخه" والوحدتين المعمليتين "ونتيان" و"منغتيان".
وبحسب وكالة شينخوا، "بعد حوالي 577 ثانية من الإطلاق، انفصلت المركبة الفضائية المأهولة شنتشو -14 عن الصاروخ ودخلت المدار المخصص، والطاقم في حالة جيدة، وأعلن نجاح الإطلاق"، وضم الطاقم ثلاثة رواد فضاء، قائد الطاقم تشين دونغ، كاي زوزهي، وأول رائدة فضاء صينية، ليو يانغ.