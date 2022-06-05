عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/وفد-تجاري-إيراني-يزور-قطر-1063132397.html
وفد تجاري إيراني يزور قطر
وفد تجاري إيراني يزور قطر
يتوجه وفد تجاري تسويقي من الشركات الإيرانية المنتجة والمصدرة، اليوم الأحد، إلى قطر، بالتزامن مع الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للتعاون بين قطر وإيران. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T15:30+0000
2022-06-05T15:30+0000
قطر
إيران
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058939222_0:0:2581:1452_1920x0_80_0_0_8824b95956679dc434a61a65bdc11af3.jpg
وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يجري الوفد التجاري الإيراني زيارته إلى الدوحة، برئاسة علي رضا بيمان باك، مساعد وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رئيس منظمة تنمية التجارة، في الفترة من 5 - 10 حزيران/يونيو 2022.وأكدت الوكالة أن تلك الزيارة المهمة تأتي بالتزامن مع الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للتعاون بين الدولتين، حيث يشارك الوفد الإيراني في الورشة التعليمية الخاصة ببحث ميزات السوق القطرية وظروفها وكيفية التواجد في هذه السوق بالإضافة إلى تفقد المراكز التجارية والصناعية في البلاد، فيما يفترض إجراء الوفد نفسه مفاوضات مع نظرائه في الدوحة في سياق اجتماعات خاصة.ويتشكل الوفد التجاري الإيراني من مدراء ومندوبي حوالي 40 شركة إيرانية في مختلف المجالات الإنتاجية، على رأسها المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والمواد الإنشائية والمنتجات المعرفية.ومن بين مدراء الشركات الإيرانية في مجالات أخرى، مثل الزراعة والثروة السمكية والمواد الكيميائية ومجالات الخدمات التقنية والهندسية والاستثمارات المشتركة في مجالات البتروكيمياويات.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/وزير-الطاقة-الإيراني-يتوجه-إلى-قطر-برفقة-عدد-من-كبار-المسؤولين-ورجال-الأعمال--1063066860.html
قطر
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058939222_288:0:2581:1720_1920x0_80_0_0_ef67781345b841e0c15c6692b961b5fa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, إيران, العالم العربي

وفد تجاري إيراني يزور قطر

15:30 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / -أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة القطرية الدوحة، 21 فبراير/ شباط 2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة القطرية الدوحة، 21 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
يتوجه وفد تجاري تسويقي من الشركات الإيرانية المنتجة والمصدرة، اليوم الأحد، إلى قطر، بالتزامن مع الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للتعاون بين قطر وإيران.
وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يجري الوفد التجاري الإيراني زيارته إلى الدوحة، برئاسة علي رضا بيمان باك، مساعد وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رئيس منظمة تنمية التجارة، في الفترة من 5 - 10 حزيران/يونيو 2022.
ناطحات السحاب في الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
وزير الطاقة الإيراني يتوجه إلى قطر برفقة عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال
أمس, 09:38 GMT
وأكدت الوكالة أن تلك الزيارة المهمة تأتي بالتزامن مع الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للتعاون بين الدولتين، حيث يشارك الوفد الإيراني في الورشة التعليمية الخاصة ببحث ميزات السوق القطرية وظروفها وكيفية التواجد في هذه السوق بالإضافة إلى تفقد المراكز التجارية والصناعية في البلاد، فيما يفترض إجراء الوفد نفسه مفاوضات مع نظرائه في الدوحة في سياق اجتماعات خاصة.
ويتشكل الوفد التجاري الإيراني من مدراء ومندوبي حوالي 40 شركة إيرانية في مختلف المجالات الإنتاجية، على رأسها المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والمواد الإنشائية والمنتجات المعرفية.
ومن بين مدراء الشركات الإيرانية في مجالات أخرى، مثل الزراعة والثروة السمكية والمواد الكيميائية ومجالات الخدمات التقنية والهندسية والاستثمارات المشتركة في مجالات البتروكيمياويات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала