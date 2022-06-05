https://arabic.sputniknews.com/20220605/وفد-تجاري-إيراني-يزور-قطر-1063132397.html
وفد تجاري إيراني يزور قطر
وفد تجاري إيراني يزور قطر
يتوجه وفد تجاري تسويقي من الشركات الإيرانية المنتجة والمصدرة، اليوم الأحد، إلى قطر، بالتزامن مع الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للتعاون بين قطر وإيران. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T15:30+0000
2022-06-05T15:30+0000
2022-06-05T15:30+0000
قطر
إيران
العالم العربي
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وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يجري الوفد التجاري الإيراني زيارته إلى الدوحة، برئاسة علي رضا بيمان باك، مساعد وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رئيس منظمة تنمية التجارة، في الفترة من 5 - 10 حزيران/يونيو 2022.وأكدت الوكالة أن تلك الزيارة المهمة تأتي بالتزامن مع الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للتعاون بين الدولتين، حيث يشارك الوفد الإيراني في الورشة التعليمية الخاصة ببحث ميزات السوق القطرية وظروفها وكيفية التواجد في هذه السوق بالإضافة إلى تفقد المراكز التجارية والصناعية في البلاد، فيما يفترض إجراء الوفد نفسه مفاوضات مع نظرائه في الدوحة في سياق اجتماعات خاصة.ويتشكل الوفد التجاري الإيراني من مدراء ومندوبي حوالي 40 شركة إيرانية في مختلف المجالات الإنتاجية، على رأسها المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والمواد الإنشائية والمنتجات المعرفية.ومن بين مدراء الشركات الإيرانية في مجالات أخرى، مثل الزراعة والثروة السمكية والمواد الكيميائية ومجالات الخدمات التقنية والهندسية والاستثمارات المشتركة في مجالات البتروكيمياويات.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/وزير-الطاقة-الإيراني-يتوجه-إلى-قطر-برفقة-عدد-من-كبار-المسؤولين-ورجال-الأعمال--1063066860.html
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قطر, إيران, العالم العربي
وفد تجاري إيراني يزور قطر
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يتوجه وفد تجاري تسويقي من الشركات الإيرانية المنتجة والمصدرة، اليوم الأحد، إلى قطر، بالتزامن مع الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للتعاون بين قطر وإيران.
وذكرت وكالة فارس
، مساء اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يجري الوفد التجاري الإيراني زيارته إلى الدوحة، برئاسة علي رضا بيمان باك، مساعد وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رئيس منظمة تنمية التجارة، في الفترة من 5 - 10 حزيران/يونيو 2022.
وأكدت الوكالة أن تلك الزيارة المهمة تأتي بالتزامن مع الاجتماع الثامن للجنة المشتركة
للتعاون بين الدولتين، حيث يشارك الوفد الإيراني في الورشة التعليمية الخاصة ببحث ميزات السوق القطرية وظروفها وكيفية التواجد في هذه السوق بالإضافة إلى تفقد المراكز التجارية والصناعية في البلاد، فيما يفترض إجراء الوفد نفسه
مفاوضات مع نظرائه في الدوحة في سياق اجتماعات خاصة.
ويتشكل الوفد التجاري الإيراني من مدراء ومندوبي حوالي 40 شركة إيرانية في مختلف المجالات الإنتاجية، على رأسها المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والمواد الإنشائية والمنتجات المعرفية.
ومن بين مدراء الشركات الإيرانية في مجالات أخرى، مثل الزراعة والثروة السمكية والمواد الكيميائية ومجالات الخدمات التقنية والهندسية والاستثمارات المشتركة في مجالات البتروكيمياويات.