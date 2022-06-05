https://arabic.sputniknews.com/20220605/وفد-تجاري-إيراني-يزور-قطر-1063132397.html

وفد تجاري إيراني يزور قطر

وفد تجاري إيراني يزور قطر

يتوجه وفد تجاري تسويقي من الشركات الإيرانية المنتجة والمصدرة، اليوم الأحد، إلى قطر، بالتزامن مع الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للتعاون بين قطر وإيران. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T15:30+0000

2022-06-05T15:30+0000

2022-06-05T15:30+0000

قطر

إيران

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058939222_0:0:2581:1452_1920x0_80_0_0_8824b95956679dc434a61a65bdc11af3.jpg

وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يجري الوفد التجاري الإيراني زيارته إلى الدوحة، برئاسة علي رضا بيمان باك، مساعد وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رئيس منظمة تنمية التجارة، في الفترة من 5 - 10 حزيران/يونيو 2022.وأكدت الوكالة أن تلك الزيارة المهمة تأتي بالتزامن مع الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للتعاون بين الدولتين، حيث يشارك الوفد الإيراني في الورشة التعليمية الخاصة ببحث ميزات السوق القطرية وظروفها وكيفية التواجد في هذه السوق بالإضافة إلى تفقد المراكز التجارية والصناعية في البلاد، فيما يفترض إجراء الوفد نفسه مفاوضات مع نظرائه في الدوحة في سياق اجتماعات خاصة.ويتشكل الوفد التجاري الإيراني من مدراء ومندوبي حوالي 40 شركة إيرانية في مختلف المجالات الإنتاجية، على رأسها المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والمواد الإنشائية والمنتجات المعرفية.ومن بين مدراء الشركات الإيرانية في مجالات أخرى، مثل الزراعة والثروة السمكية والمواد الكيميائية ومجالات الخدمات التقنية والهندسية والاستثمارات المشتركة في مجالات البتروكيمياويات.

https://arabic.sputniknews.com/20220604/وزير-الطاقة-الإيراني-يتوجه-إلى-قطر-برفقة-عدد-من-كبار-المسؤولين-ورجال-الأعمال--1063066860.html

قطر

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

قطر, إيران, العالم العربي