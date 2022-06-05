https://arabic.sputniknews.com/20220605/ياسمين-عبد-العزيز-تتعرض-لوعكة-صحية-جديدة-وتدخل-المستشفى-1063138777.html
ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية جديدة وتدخل المستشفى
ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية جديدة وتدخل المستشفى
تعرضت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، مرة جديدة لوعكة صحية، لم تكشف سببها. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T18:00+0000
2022-06-05T18:00+0000
2022-06-05T18:00+0000
أخبار الفنانين في مصر
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ونشرت ياسمين، صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي على سرير بأحد المستشفيات، وكتبت :"أهم حاجة في الدنيا الصحة، نعمة كبيرة".ودخلت ياسمين عبدالعزيز، المستشفى في 11 يوليو/ تموز الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية، وبعدها بأيام أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته على "فيسبوك"، دخولها غرفة العمليات.وفي يوم 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالة لجمهورها لأول مرة منذ تعرضها لأزمة صحية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكشفت عن تعافيها.وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان 2021، ويشاركها بطولته زوجها أحمد العوضي، وهو أول عمل فني يجمع بينهما بعد الزواج.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/أول-ظهور-إعلامي-لياسمين-عبد-العزيز-وزوجها-أحمد-العوضي-بعد-أزمة-مرضها-الأخيرة-فيديو-1053538608.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر
ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية جديدة وتدخل المستشفى
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تعرضت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، مرة جديدة لوعكة صحية، لم تكشف سببها.
ونشرت ياسمين، صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي على سرير بأحد المستشفيات، وكتبت :"أهم حاجة في الدنيا الصحة، نعمة كبيرة".
ودخلت ياسمين عبدالعزيز، المستشفى في 11 يوليو/ تموز الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية، وبعدها بأيام أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته على "فيسبوك"، دخولها غرفة العمليات
.
وفي يوم 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالة لجمهورها لأول مرة
منذ تعرضها لأزمة صحية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكشفت عن تعافيها.
وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان 2021، ويشاركها بطولته زوجها أحمد العوضي، وهو أول عمل فني يجمع بينهما بعد الزواج.