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لبنان يرفض التعاون مع الأوروبيين في قضية اللاجئين السوريين
لبنان يرفض التعاون مع الأوروبيين في قضية اللاجئين السوريين
صرح وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، أن بيروت لن تتعاون مع الأوروبيين بشأن إبقاء اللاجئين السوريين في بلاده. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T08:54+0000
2022-06-05T08:54+0000
لبنان
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جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس البلاد، ميشال عون، في القصر الجمهوري لإطلاعه على نتائج الاجتماعات التي عقدها في الولايات المتحدة بشأن الوضع في لبنان والمنطقة، حسب الرئاسة اللبنانية.وقال بو حبيب، إنه "في ظل عدم وجود أي خريطة طريق أوروبية لنهاية النزوح السوري في لبنان، لن نقبل في أن نتعاون مع الأوروبيين في إبقاء النازحين (اللاجئين السوريين) عندنا".وأضاف: "على المنظمات الدولية التي تدفع (أموال المساعدات) للنازحين السوريين التوقف عن الدفع لهم في لبنان، بل في بلدهم بعد عودتهم إليه وكلنا على اتفاق تام في لبنان حول وجوب عدم استمرار النزوح".واكد رئيس حركة "النهج" النائب السابق، ​حسن يعقوب​، انه "أخيراً طلب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​عبد الله بو حبيب​ وقف المال الدولي للنازحين السوريين وأن يتم الدفع لهم في بلدهم"، بحسب ما نقل موقع "النشرة".وتوجه يعقوب لبو حبيب بالقول: "إننا منذ 4 سنوات نقول أن بقاء النازحين هو بسبب أنهم يقبضون دولارات لابقائهم، ولبنان تكبد أكثر من 40 مليار دولار وإتلاف البنية التحتية".وأضاف يعقوب، أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ استفاد سياسيا وماليا فأين هم السياديون؟ ونحن في لبنان نخسر ونخضع للابتزاز ؟".
لبنان
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لبنان يرفض التعاون مع الأوروبيين في قضية اللاجئين السوريين

08:54 GMT 05.06.2022
© AP Photoلاجئون
لاجئون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AP Photo
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صرح وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، أن بيروت لن تتعاون مع الأوروبيين بشأن إبقاء اللاجئين السوريين في بلاده.
جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس البلاد، ميشال عون، في القصر الجمهوري لإطلاعه على نتائج الاجتماعات التي عقدها في الولايات المتحدة بشأن الوضع في لبنان والمنطقة، حسب الرئاسة اللبنانية.
وقال بو حبيب، إنه "في ظل عدم وجود أي خريطة طريق أوروبية لنهاية النزوح السوري في لبنان، لن نقبل في أن نتعاون مع الأوروبيين في إبقاء النازحين (اللاجئين السوريين) عندنا".
وأضاف: "على المنظمات الدولية التي تدفع (أموال المساعدات) للنازحين السوريين التوقف عن الدفع لهم في لبنان، بل في بلدهم بعد عودتهم إليه وكلنا على اتفاق تام في لبنان حول وجوب عدم استمرار النزوح".
واكد رئيس حركة "النهج" النائب السابق، ​حسن يعقوب​، انه "أخيراً طلب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​عبد الله بو حبيب​ وقف المال الدولي للنازحين السوريين وأن يتم الدفع لهم في بلدهم"، بحسب ما نقل موقع "النشرة".
وتوجه يعقوب لبو حبيب بالقول: "إننا منذ 4 سنوات نقول أن بقاء النازحين هو بسبب أنهم يقبضون دولارات لابقائهم، ولبنان تكبد أكثر من 40 مليار دولار وإتلاف البنية التحتية".
وأضاف يعقوب، أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ استفاد سياسيا وماليا فأين هم السياديون؟ ونحن في لبنان نخسر ونخضع للابتزاز ؟".
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