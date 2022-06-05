https://arabic.sputniknews.com/20220605/-هل-بدأت-أنقرة-تنفيذ-تهديداتها-بشن-عملية-عسكرية-بشمال-سوريا-1063125383.html
هل بدأت أنقرة تنفيذ تهديداتها بشن عملية عسكرية بشمال سوريا
هل بدأت أنقرة تنفيذ تهديداتها بشن عملية عسكرية بشمال سوريا
قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في اجتماع التشاور والتقييم الثلاثين لحزبه، حزب العدالة والتنمية، إن تركيا ستجري عمليات عسكرية جديدة في سوريا لضمان الأمن... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T13:09+0000
2022-06-05T13:09+0000
2022-06-05T13:09+0000
راديو
بوضوح
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هل بدأت أنقرة تنفيذ تهديداتها بشن عملية عسكرية بشمال سوريا
هل بدأت أنقرة تنفيذ تهديداتها بشن عملية عسكرية بشمال سوريا
وقال: "بدرع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع ومخلب لوك، حطمنا ممر الإرهاب الذي حاولوا إقامته على حدودنا الجنوبية التركية".فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في عملياتها العسكرية شمالي سوريا والمتعلقة بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا، وتطهير تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.في هذا الصدد، قال عضو مجلس الشعب السوري مصعب الحلبي: "إن الدولة السورية تنظر للتصريحات التركية بعين القلق البالغ، لأن تركيا مع الدول الضامنة أكدوا مراراً على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، لذلك فإن هذه التصريحات تؤكد أن "أردوغان" يتنصل من كل الالتزامات بالإضافة أن لديه أطماع كانت وستبقى في الجغرافيا السورية، بحسب قوله.على جانبٍ أخر، قال الكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتب أوغلو،"إن تركيا لا تقصف القرى السورية وإنما تستهدف التجمعات الإرهابية الموجودة في تلك المناطق المتاخمة للحدود التركية السورية، كما أن هناك تهديد حقيقي وقصف من تلك الجماعات استهدف الداخل التركي .وأشار إلى أن تركيا انتظرت حوالي سنتين ونصف منذ أكتوبر 2019 عقب عملية "نبع السلام" على أن يكون هناك انسحاب لهذه المجموعات 30 كيلومتر إلى الداخل ولكن لم يحدث أي تغيير منذ سنتين ونصف، بل على العكس فقد تمركزت هذه المجموعات وتدربت وخزنت الأسلحة وأصبحت خطراً على الأمن القومي التركي، لذلك فكان يجب على تركيا أن تقوم بالتحضير لعملية عسكرية خامسة لتطهير هذه المنطقة حتى تصبح منطقة آمنة"، على حد قوله.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله
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MIA „Rosiya Segodnya“
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هل بدأت أنقرة تنفيذ تهديداتها بشن عملية عسكرية بشمال سوريا
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قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في اجتماع التشاور والتقييم الثلاثين لحزبه، حزب العدالة والتنمية، إن تركيا ستجري عمليات عسكرية جديدة في سوريا لضمان الأمن على الحدود الجنوبية.
وقال: "بدرع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع ومخلب لوك، حطمنا ممر الإرهاب
الذي حاولوا إقامته على حدودنا الجنوبية التركية".
في هذا الصدد، اتهمت وسائل إعلام سورية القوات التركية بمواصلة الاعتداء على قرى وبلدات في ريف الحسكة الشمالي.
فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في عملياتها العسكرية شمالي سوريا والمتعلقة بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا، وتطهير تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.
في هذا الصدد
، قال عضو مجلس الشعب السوري مصعب الحلبي: "إن الدولة السورية تنظر للتصريحات التركية بعين القلق البالغ، لأن تركيا مع الدول الضامنة أكدوا مراراً على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، لذلك فإن هذه التصريحات تؤكد أن "أردوغان" يتنصل من كل الالتزامات بالإضافة أن لديه أطماع كانت وستبقى في الجغرافيا السورية، بحسب قوله.
وقال: "إن سوريا وجيشها لن يصمتا أمام مثل هذه المحاولات في حال فكر "أردوغان" في احتلال المزيد من الأراضي السورية أو الاتجاه نحو الحدود بحجة إنشاء منطقة آمنة كما يسميها".
على جانبٍ أخر، قال الكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتب أوغلو،"إن تركيا لا تقصف القرى السورية وإنما تستهدف التجمعات الإرهابية الموجودة في تلك المناطق المتاخمة للحدود التركية السورية، كما أن هناك تهديد حقيقي وقصف من تلك الجماعات استهدف الداخل التركي .
وأشار إلى أن تركيا انتظرت حوالي سنتين ونصف منذ أكتوبر 2019 عقب عملية "نبع السلام" على أن يكون هناك انسحاب لهذه المجموعات 30 كيلومتر إلى الداخل ولكن لم يحدث أي تغيير منذ
سنتين ونصف، بل على العكس فقد تمركزت هذه المجموعات وتدربت وخزنت الأسلحة وأصبحت خطراً على الأمن القومي التركي، لذلك فكان يجب على تركيا أن تقوم بالتحضير لعملية عسكرية خامسة لتطهير هذه المنطقة حتى تصبح منطقة آمنة"، على حد قوله.
يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوح
إعداد وتقديم: نوران عطاالله