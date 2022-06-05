عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/10-لقاحات-معتمدة-في-موسم-الحج-2022-1063118913.html
10 لقاحات معتمدة في موسم الحج 2022
10 لقاحات معتمدة في موسم الحج 2022
حددت وزارة الصحة السعودية 10 أنواع من اللقاحات أكدت أنها هي المعتمدة لديها لموسم الحج هذا العام 1443هـ. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T11:23+0000
2022-06-05T11:23+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1063118561_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_e5090ecd20aba22e72e0ca61266a608d.png
ووفقا لبيان نشرته وزارة الصحة السعودية عبر موقعها االكتروني، أكدت ضرورة أن يكون الحاج قد تم تطعيمه بأحد تلك اللقاحات الـ10، وفقا للجرعة المقررة لكل واحد فيها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1063118561_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_7dc23436825dda9bf0f651472a20ddbe.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика

10 لقاحات معتمدة في موسم الحج 2022

11:23 GMT 05.06.2022
تابعنا عبرTelegram
حددت وزارة الصحة السعودية 10 أنواع من اللقاحات أكدت أنها هي المعتمدة لديها لموسم الحج هذا العام 1443هـ.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الصحة السعودية عبر موقعها االكتروني، أكدت ضرورة أن يكون الحاج قد تم تطعيمه بأحد تلك اللقاحات الـ10، وفقا للجرعة المقررة لكل واحد فيها.
10 لقاحات معتمدة في موسم الحج 2022 - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала