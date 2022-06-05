https://arabic.sputniknews.com/20220605/10-لقاحات-معتمدة-في-موسم-الحج-2022-1063118913.html
10 لقاحات معتمدة في موسم الحج 2022
10 لقاحات معتمدة في موسم الحج 2022
حددت وزارة الصحة السعودية 10 أنواع من اللقاحات أكدت أنها هي المعتمدة لديها لموسم الحج هذا العام 1443هـ. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T11:23+0000
2022-06-05T11:23+0000
2022-06-05T11:23+0000
انفوجرافيك
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ووفقا لبيان نشرته وزارة الصحة السعودية عبر موقعها االكتروني، أكدت ضرورة أن يكون الحاج قد تم تطعيمه بأحد تلك اللقاحات الـ10، وفقا للجرعة المقررة لكل واحد فيها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
10 لقاحات معتمدة في موسم الحج 2022
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حددت وزارة الصحة السعودية 10 أنواع من اللقاحات أكدت أنها هي المعتمدة لديها لموسم الحج هذا العام 1443هـ.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الصحة السعودية عبر موقعها االكتروني
، أكدت ضرورة أن يكون الحاج قد تم تطعيمه بأحد تلك اللقاحات الـ10، وفقا للجرعة المقررة لكل واحد فيها.