https://arabic.sputniknews.com/20220605/15-ألف-أسرة-في-فرنسا-بدون-كهرباء-بسبب-العواصف-الرعدية-1063127397.html
15 ألف أسرة في فرنسا بدون كهرباء بسبب العواصف الرعدية
15 ألف أسرة في فرنسا بدون كهرباء بسبب العواصف الرعدية
أعلنت السلطات الفرنسية، انقطاع الكهرباء عن 15 ألف منزل بسبب العواصف الرعدية التي عمت أنحاء فرنسا. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T13:43+0000
2022-06-05T13:43+0000
2022-06-05T13:43+0000
أخبار فرنسا
عواصف
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ووفقا لبيان صادر عن شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية إنيديس، اليوم الأحد، إن انقطاعات الكهرباء طالت 15 ألف منزل، مؤكدة أن عواصف رعدية غزيرة ضربت فرنسا.ومساء السبت، تم إعلان تنبيه باللون البرتقالي للطقس في 65 مقاطعة من شمال إلى جنوب غرب فرنسا بسبب العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة والرياح القوية.فيما أكدت فرانس 24، أن العواصف اجتاحت أجزاء كبيرة من فرنسا يوم السبت، وقتلت امرأة وألحقت أضرارا بمزارع العنب وأجبرت الآلاف من الكشافة الصغار على الهروب بحثا عن ملجأ.في المقابل، شهدت جزيرة كورسيكا الواقعة على البحر الأبيض المتوسط درجات حرارة قياسية لشهر يونيو. أعلن مكتب رئيس البلدية أن امرأة توفيت بعد أن حوصرت تحت سيارة بسبب السيول الشديدة التي سببتها عاصفة في مدينة روان الشمالية.وقال برنارد مالابيرادي، رئيس قسم الزراعة في غيرس، إن عاصفة البرد أثرت على عشرات الآلاف من الهكتارات.
https://arabic.sputniknews.com/20191024/سقوط-قتلى-في-فرنسا-بسبب-العواصف-والفيضانات-1043234687.html
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أخبار فرنسا , عواصف
15 ألف أسرة في فرنسا بدون كهرباء بسبب العواصف الرعدية
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أعلنت السلطات الفرنسية، انقطاع الكهرباء عن 15 ألف منزل بسبب العواصف الرعدية التي عمت أنحاء فرنسا.
ووفقا لبيان صادر عن شركة تشغيل شبكة
الكهرباء الفرنسية إنيديس، اليوم الأحد، إن انقطاعات الكهرباء طالت 15 ألف منزل، مؤكدة أن عواصف رعدية غزيرة ضربت فرنسا.
24 أكتوبر 2019, 12:58 GMT
ومساء السبت، تم إعلان تنبيه باللون البرتقالي للطقس في 65 مقاطعة من شمال إلى جنوب غرب فرنسا بسبب العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة والرياح القوية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، الأحد، إن 15 شخصًا أصيبوا وتوفي شخص واحد في العاصفة.
فيما أكدت فرانس 24
، أن العواصف اجتاحت أجزاء كبيرة من فرنسا يوم السبت، وقتلت امرأة وألحقت أضرارا بمزارع العنب وأجبرت الآلاف من الكشافة الصغار على الهروب بحثا عن ملجأ.
في المقابل، شهدت جزيرة كورسيكا الواقعة على البحر الأبيض المتوسط درجات حرارة قياسية لشهر يونيو. أعلن مكتب رئيس البلدية أن امرأة توفيت بعد أن حوصرت تحت سيارة بسبب السيول الشديدة التي سببتها عاصفة في مدينة روان الشمالية.
قال مزارعون ومسؤولون محليون في منطقتي Landes and Gers بجنوب غرب فرنسا، إن حجارة بَرَد أكبر من كرات الجولف سقطت على أجزاء من كرم Armagnac.
وقال برنارد مالابيرادي، رئيس قسم الزراعة في غيرس، إن عاصفة البرد أثرت على عشرات الآلاف من الهكتارات.