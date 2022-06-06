https://arabic.sputniknews.com/20220606/أمين-حطيط-إسرائيل-استفادت-من-ضبابية-هوكشتاين-في-مناوراته-الخبيثة-مع-لبنان--1063177914.html
أمين حطيط: إسرائيل استفادت من ضبابية هوكشتاين في مناوراته الخبيثة مع لبنان
أمين حطيط: إسرائيل استفادت من ضبابية هوكشتاين في مناوراته الخبيثة مع لبنان
صرحت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية في بيان، اليوم الاثنين، أن "توافق الرئيس ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي على دعوة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للحضور إلى... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T13:29+0000
2022-06-06T13:29+0000
2022-06-06T13:30+0000
راديو
نافذة على لبنان
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أمين حطيط : إسرائيل استفادت من ضبابية هوكشتاين في مناوراته الخبيثة مع لبنان
أمين حطيط : إسرائيل استفادت من ضبابية هوكشتاين في مناوراته الخبيثة مع لبنان
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
أمين حطيط: إسرائيل استفادت من ضبابية هوكشتاين في مناوراته الخبيثة مع لبنان
13:29 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 13:30 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
صرحت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية في بيان، اليوم الاثنين، أن "توافق الرئيس ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي على دعوة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أقرب وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة".
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" الحقيقة أن إسرائيل استفادت من الضبابية التي نشأت نتيجة مهمة المبعوث الأمريكي هوكشتاين، الذي ناور بشكل خبيث، وجعل لبنان يظهر نوعا من المرونة حول تمسكه بالخط 29، ويخفف من وطأة الرسالة التي أرسلها لبنان إلى الأمم المتحدة، والتي جعلت المنطقة ما بين خط 23 وخط 29 منطقة متنازع عليها، وبالتالي مهمة هوكشتاين أنتجت ضبابية، استفادت منها إسرائيل، وأدخلت الآن الحفار "أنيرجي باور" إلى المنطقة المتنازع عليها"
ولفت حطيط إلى أن الوضع سيكون عرضة للموقف الرسمي اللبناني، الذي ينبغي أن يكون حازما ويُتخذ خلال الـ48 ساعة المقبلة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.