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https://arabic.sputniknews.com/20220606/أوروبا-والعالم-يدفعون-ثمنها-الصين-تعلق-على-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-1063163946.html
"أوروبا والعالم يدفعون ثمنها"... الصين تعلق على العقوبات الجديدة ضد روسيا
"أوروبا والعالم يدفعون ثمنها"... الصين تعلق على العقوبات الجديدة ضد روسيا
صرحت الخارجية الصينية أن العقوبات الجديدة ضد روسيا لا تخفف من حدة الوضع في أوكرانيا فيما تدفع أوروبا والعالم أجمع ثمنها. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T09:09+0000
2022-06-06T09:09+0000
الصين
روسيا
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هذا وكان الاتحاد الأوروبي فرض جملة من العقوبات ضمن حزمته السادسة، والتي من ضمنها حظر على شراء واستيراد وعبور النفط الخام وعدد من المنتجات النفطية من روسيا، بالإضافة لحظر بعض القنوات التلفزيونية الروسية عن البث في دول الاتحاد.وتم فرض عقوبات ضد 65 شخصا و18 شركة، كما وشملت هذه العقوبات شركات بيلاروسية.هذا ووصف دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، هدف الحزمة السادسة من العقوبات الغربية ليس روسيا، وإنما افتعال حريق ثورة عالمية في الاقتصاد.وقال ميدفيديف في منشور على حسابه الخاص على "تلغرام": "إن المفوضية الأوروبية تبنت الحزمة السادسة من العقوبات بهدف تمزيق الاقتصاد الروسي إلى أشلاء، لكن الواضح أن الهدف ليس روسيا وإنما افتعال حريق ثورة عالمية في الاقتصاد".وأضاف ميدفيديف: "بعض الناس فقط، نسوا أن الثورة تلتهم أبناءها".
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الصين, روسيا

"أوروبا والعالم يدفعون ثمنها"... الصين تعلق على العقوبات الجديدة ضد روسيا

09:09 GMT 06.06.2022
© AP Photo / Jae C. Hongرفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022.
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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صرحت الخارجية الصينية أن العقوبات الجديدة ضد روسيا لا تخفف من حدة الوضع في أوكرانيا فيما تدفع أوروبا والعالم أجمع ثمنها.
هذا وكان الاتحاد الأوروبي فرض جملة من العقوبات ضمن حزمته السادسة، والتي من ضمنها حظر على شراء واستيراد وعبور النفط الخام وعدد من المنتجات النفطية من روسيا، بالإضافة لحظر بعض القنوات التلفزيونية الروسية عن البث في دول الاتحاد.
وتم فرض عقوبات ضد 65 شخصا و18 شركة، كما وشملت هذه العقوبات شركات بيلاروسية.
هذا ووصف دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، هدف الحزمة السادسة من العقوبات الغربية ليس روسيا، وإنما افتعال حريق ثورة عالمية في الاقتصاد.
وقال ميدفيديف في منشور على حسابه الخاص على "تلغرام": "إن المفوضية الأوروبية تبنت الحزمة السادسة من العقوبات بهدف تمزيق الاقتصاد الروسي إلى أشلاء، لكن الواضح أن الهدف ليس روسيا وإنما افتعال حريق ثورة عالمية في الاقتصاد".
وأضاف ميدفيديف: "بعض الناس فقط، نسوا أن الثورة تلتهم أبناءها".
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