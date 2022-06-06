https://arabic.sputniknews.com/20220606/إسرائيل-تحبط-تهريب-أسلحة-عبر-الحدود-الأردنية-صورة-1063168913.html
إسرائيل تحبط تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية... صورة
إسرائيل تحبط تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية... صورة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه تمكن من إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T11:05+0000
2022-06-06T11:05+0000
2022-06-06T11:05+0000
إسرائيل
أخبار الأردن
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وقال في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "أحبط الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية".وأضاف: "رصدت قوات الجيش بالتعاون مع وحدة يغال التابعة للشرطة آثارا في منطقة بالقرب من قرية العوجا (12 كم من مدينة أريحا).. وقاموا بتتبع المسار، وحددوا مكان حقيبة تحتوي على 10 مسدسات وصادروها".وأواخر مايو/أيار الماضي، قالت السلطات الإسرائيلية إنها أحبطت تهريب نحو 4 آلاف رصاصة من عيار 5.56 ملم من إسرائيل إلى الضفة الغربية.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار الأردن
إسرائيل تحبط تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية... صورة
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه تمكن من إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية.
وقال في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "أحبط الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية".
وأضاف: "رصدت قوات الجيش بالتعاون مع وحدة يغال التابعة للشرطة آثارا في منطقة بالقرب من قرية العوجا (12 كم من مدينة أريحا).. وقاموا بتتبع المسار، وحددوا مكان حقيبة تحتوي على 10 مسدسات وصادروها".
وأواخر مايو/أيار الماضي، قالت السلطات الإسرائيلية إنها أحبطت تهريب نحو 4 آلاف رصاصة من عيار 5.56 ملم من إسرائيل إلى الضفة الغربية.